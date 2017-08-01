ОРЕАНДА-НОВОСТИ Строители завершили проходку автотранспортного тоннеля основного хода Северо-Восточной хорды. Он прошел от Измайловского до Щелковского шоссе. Протяженность тоннеля составила 480 метров, перекрытый участок — 91 метр. Транспорт будет двигаться по четырем полосам в каждом направлении. Также предусмотрена одна полоса съезда.



Сейчас проводятся отделочные работы. Забетонированы подпорные стены рамповой части, монтируются кронштейны облицовочных панелей, специалисты готовятся обустраивать фасад, прокладывать сухотрубы. В самом тоннеле одна из секций бетонируется под гидроизоляцию. Также проводятся разработка грунта, установка распоров и гранитных накрывных плит, монтаж фронтона.



Как сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев, перед специалистами стоит задача в этом году полностью завершить работы и снять ограничения для движения автотранспорта по магистрали. «Отдельные эстакады развязки будут сданы уже в сентябре, полностью работы будут завершены до конца года», — рассказал глава ведомства.



В рамках строительства Северо-Восточной хорды в сентябре прошлого года были введены в эксплуатацию первая эстакада основного хода на пересечении трассы с Щербаковской улицей, вторая эстакада основного хода на пересечении с Ткацкой улицей и правоповоротный съезд с внешней стороны Северо-Восточной хорды на Щелковское шоссе в область. Сейчас строится эстакада съезда с Щелковского шоссе на хорду в сторону шоссе Энтузиастов, левоповоротный съезд с внутренней стороны Северо-Восточной хорды на Щелковское шоссе в область, правоповоротный эстакадный съезд с Щелковского шоссе из области на внешнюю сторону Северо-Восточной хорды и транспортный тоннель на пересечении со Щелковским шоссе. Общая протяженность построенных и реконструированных дорог составит 12,27 километра.