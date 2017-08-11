600 тысяч сирийцев вернулись в свои дома с начала года
11.08.2017, 20:27
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С начала года более 600 тысяч сирийцев вернулись в свои дома. Об этом сообщают из Международной организации по миграции (МОМ).
Восемь из десяти "возвращенцев" скитались по территории Сирии более шести лет. Остальные вернулись из Турции, Ливана, Иордании и Ирака.
Почти все въехали обратно в собственные дома – половина из них в провинции Алеппо.
"Если посмотреть на причины, побудившие людей вернуться, то это, прежде всего, беспокойство за имущество, - говорит представительница МОМ Оливия Хидон. - Беженцы и переселенцы терпят много лишений. Многие из них не могут обеспечить свои семьи и думают, что возвращение к родным очагам может помочь. Многие так и не смогли привыкнуть на новых местах".
Процесс возвращения в МОМ называют "большей частью спонтанным", но не всегда "добровольным, безопасным или окончательным". Десять процентов "возвращенцев" сталкиваются с необходимостью вновь покинуть свои дома. В настоящее время шесть миллионов человек внутри Сирии не имеют постоянного жилья.
Восемь из десяти "возвращенцев" скитались по территории Сирии более шести лет. Остальные вернулись из Турции, Ливана, Иордании и Ирака.
Почти все въехали обратно в собственные дома – половина из них в провинции Алеппо.
"Если посмотреть на причины, побудившие людей вернуться, то это, прежде всего, беспокойство за имущество, - говорит представительница МОМ Оливия Хидон. - Беженцы и переселенцы терпят много лишений. Многие из них не могут обеспечить свои семьи и думают, что возвращение к родным очагам может помочь. Многие так и не смогли привыкнуть на новых местах".
Процесс возвращения в МОМ называют "большей частью спонтанным", но не всегда "добровольным, безопасным или окончательным". Десять процентов "возвращенцев" сталкиваются с необходимостью вновь покинуть свои дома. В настоящее время шесть миллионов человек внутри Сирии не имеют постоянного жилья.
Источник: ООН