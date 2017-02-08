Афганистан: шестеро сотрудников МККК погибли и двое пропали в результате нападения
08.02.2017, 21:39
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня из Афганистана пришло печальное известие: на группу сотрудников Международного Красного Креста было совершено нападение. В результате шестеро человек были застрелены, а двое пропали без вести. Заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивен О’Брайен выразил глубокие соболезнования близким погибших и пропавших без вести.
Нападение на автоколонну произошло в провинции Джаузджан, где Международный комитет Красного Креста осуществляет программу по поддержке животноводства. Трое водителей и пятеро сотрудников МККК перевозили остро необходимую гуманитарную помощь, когда на них напали неизвестные вооружённые лица.
"Это подлое злодеяние. Убийству наших коллег и друзей нет оправдания, - заявила Моника Дзанарелли, глава делегации МККК в Афганистане. – Пока преждевременно делать выводы о последствиях этого ужасного инцидента для нашей деятельности в Афганистане. Сперва нам необходимо прийти в себя, помочь друг другу осознать произошедшее – то, что случилось, не укладывается в голове – и найти двух пропавших коллег".
"Мы самым решительным образом осуждаем нападение на наших сотрудников, которое, судя по всему, было совершено умышленно. Это огромная трагедия. Мы глубоко потрясены", - заявил президент МККК Петер Маурер.
"Эти сотрудники просто выполняли свой долг, самоотверженно пытаясь оказать помощь и поддержку местному населению. Мы скорбим вместе с родными и близкими наших погибших и пропавших коллег", - сказал Петер Маурер.
Заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивен О’Брайен выразил глубокие соболезнования семьям погибших и пропавших без вести сотрудников МККК.
На данный момент неизвестно, кто и по какой причине совершил это нападение.
Нападение на автоколонну произошло в провинции Джаузджан, где Международный комитет Красного Креста осуществляет программу по поддержке животноводства. Трое водителей и пятеро сотрудников МККК перевозили остро необходимую гуманитарную помощь, когда на них напали неизвестные вооружённые лица.
"Это подлое злодеяние. Убийству наших коллег и друзей нет оправдания, - заявила Моника Дзанарелли, глава делегации МККК в Афганистане. – Пока преждевременно делать выводы о последствиях этого ужасного инцидента для нашей деятельности в Афганистане. Сперва нам необходимо прийти в себя, помочь друг другу осознать произошедшее – то, что случилось, не укладывается в голове – и найти двух пропавших коллег".
"Мы самым решительным образом осуждаем нападение на наших сотрудников, которое, судя по всему, было совершено умышленно. Это огромная трагедия. Мы глубоко потрясены", - заявил президент МККК Петер Маурер.
"Эти сотрудники просто выполняли свой долг, самоотверженно пытаясь оказать помощь и поддержку местному населению. Мы скорбим вместе с родными и близкими наших погибших и пропавших коллег", - сказал Петер Маурер.
Заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивен О’Брайен выразил глубокие соболезнования семьям погибших и пропавших без вести сотрудников МККК.
На данный момент неизвестно, кто и по какой причине совершил это нападение.