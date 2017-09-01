Дефицит финансирования гуманитарной деятельности в Йемене составляет почти 60 процентов
01.09.2017, 18:32
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Йемен не только охвачен жестоким вооружённым конфликтом – там также свирепствует холера. Над страной нависла серьёзная угроза голода. На сегодняшний день в Йемене зарегистрировано 500 тысяч больных холерой или с подозрениями на холеру. Основные жертвы насилия и разрухи - гражданские лица. При этом дефицит финансирования гуманитарной деятельности в стране составляет почти 60 процентов.
Об этом говорится в совместной статье Координатора чрезвычайной помощи ООН и глав внешнеполитических ведомств Швеции и Швейцарии.
"Кризис в Йемене – это рукотворная катастрофа. Он стал следствием конфликта, в ходе которого применяется тактика, приводящая к страданиям людей и разрушению жизненно важной инфраструктуры", - говорится в совместной статье Координатора чрезвычайной помощи ООН Стивена О’Брайена, министров иностранных дел Швеции Маргот Валльстрём и Швейцарии Дидье Буркхальтера.
Её авторы отметили, что "гремучая смесь" конфликта, голода и холеры – серьёзная угроза жизни для 21 миллиона йеменцев.
В этом конфликте, как и во многих других, от насилия в наибольшей степени страдают именно гражданские лица. С марта 2015 года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека зарегистрировало 13 829 жертв среди гражданского населения, в том числе 5 110 убитых и 8 719 раненых. Общее число пострадавших гражданских лиц, вероятно, намного выше.
Кризис в Йемене – это рукотворная катастрофа. Он стал следствием конфликта, в ходе которого применяется тактика, приводящая к страданиям людей и разрушению жизненно важной инфраструктуры
В результате обстрелов и воздушных бомбардировок в Йемене разрушена инфраструктура, пострадала система водоснабжения и канализации. Люди не имеют доступа к чистой воде.
"У миллионов людей в результате бомбардировок и обстрелов были разрушены дома, уничтожены школы, рынки, целые города. Семьи, спасая свою жизнь, были вынуждены бежать", - говорится в статье.
Почти половина всех медицинских учреждений либо не функционирует совсем, либо работает в ограниченном режиме. В оставшихся клиниках и больницах не хватает персонала, лекарств и оборудования. При этом холера свирепствует почти во всех провинциях страны и уже привела к гибели двух тысяч человек. По меньшей мере, 40 процентов жертв холеры - дети.
Сейчас оказанием гуманитарной помощи йеменцам занимаются более 120 гуманитарных организаций. Две трети из них - национальные НПО. Они работают во всех провинциях страны и помогают доставлять продовольственную помощь для 4,3 миллиона человек ежемесячно.
"Но этого недостаточно", - заявили представители ООН, Швеции и Швейцарии. Подчеркнув, что жители Йемена гибнут и переживают невыносимые страдания, они призвали предпринять решительные действия на четырёх направлениях: обеспечить безопасный гуманитарный доступ к нуждающимся в помощи; увеличить масштабы гуманитарной помощи; снять в Йемене ограничения на импорт и добиваться прекращения огня.
Авторы заявления призвали международных доноров выполнять свои обязательства, взятые в апреле 2017 года на конференции по Йемену. Тогда доноры пообещали выделить для Йемена 1,1 млрд. долл. США. На сегодняшний день было получено три четверти от этой суммы. При этом потребности Йемена в международной помощи достигли 2,3 млрд. долл. США, в основном, из-за роста масштабов заболеваний холерой. В результате дефицит финансирования гуманитарной деятельности в стране составляет почти 60 процентов.
Об этом говорится в совместной статье Координатора чрезвычайной помощи ООН и глав внешнеполитических ведомств Швеции и Швейцарии.
"Кризис в Йемене – это рукотворная катастрофа. Он стал следствием конфликта, в ходе которого применяется тактика, приводящая к страданиям людей и разрушению жизненно важной инфраструктуры", - говорится в совместной статье Координатора чрезвычайной помощи ООН Стивена О’Брайена, министров иностранных дел Швеции Маргот Валльстрём и Швейцарии Дидье Буркхальтера.
Её авторы отметили, что "гремучая смесь" конфликта, голода и холеры – серьёзная угроза жизни для 21 миллиона йеменцев.
В этом конфликте, как и во многих других, от насилия в наибольшей степени страдают именно гражданские лица. С марта 2015 года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека зарегистрировало 13 829 жертв среди гражданского населения, в том числе 5 110 убитых и 8 719 раненых. Общее число пострадавших гражданских лиц, вероятно, намного выше.
Кризис в Йемене – это рукотворная катастрофа. Он стал следствием конфликта, в ходе которого применяется тактика, приводящая к страданиям людей и разрушению жизненно важной инфраструктуры
В результате обстрелов и воздушных бомбардировок в Йемене разрушена инфраструктура, пострадала система водоснабжения и канализации. Люди не имеют доступа к чистой воде.
"У миллионов людей в результате бомбардировок и обстрелов были разрушены дома, уничтожены школы, рынки, целые города. Семьи, спасая свою жизнь, были вынуждены бежать", - говорится в статье.
Почти половина всех медицинских учреждений либо не функционирует совсем, либо работает в ограниченном режиме. В оставшихся клиниках и больницах не хватает персонала, лекарств и оборудования. При этом холера свирепствует почти во всех провинциях страны и уже привела к гибели двух тысяч человек. По меньшей мере, 40 процентов жертв холеры - дети.
Сейчас оказанием гуманитарной помощи йеменцам занимаются более 120 гуманитарных организаций. Две трети из них - национальные НПО. Они работают во всех провинциях страны и помогают доставлять продовольственную помощь для 4,3 миллиона человек ежемесячно.
"Но этого недостаточно", - заявили представители ООН, Швеции и Швейцарии. Подчеркнув, что жители Йемена гибнут и переживают невыносимые страдания, они призвали предпринять решительные действия на четырёх направлениях: обеспечить безопасный гуманитарный доступ к нуждающимся в помощи; увеличить масштабы гуманитарной помощи; снять в Йемене ограничения на импорт и добиваться прекращения огня.
Авторы заявления призвали международных доноров выполнять свои обязательства, взятые в апреле 2017 года на конференции по Йемену. Тогда доноры пообещали выделить для Йемена 1,1 млрд. долл. США. На сегодняшний день было получено три четверти от этой суммы. При этом потребности Йемена в международной помощи достигли 2,3 млрд. долл. США, в основном, из-за роста масштабов заболеваний холерой. В результате дефицит финансирования гуманитарной деятельности в стране составляет почти 60 процентов.
Источник: ООН