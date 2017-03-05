Делегация Совета Безопасности ООН посещает страны бассейна озера Чад
05.03.2017, 11:35
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В эти дни делегация Совета Безопасности ООН, возглавляемая Постпредом Великобритании при ООН Мэтью Райкрофтом, посещает страны бассейна озера Чад. Дипломаты намерены "пролить свет" на катастрофическую гуманитарную ситуацию в регионе и привлечь внимание общественности к бедственному положению 11 миллионов человек.
Делегация уже побывала в Камеруне, где прошли встречи с президентом страны, рядом высокопоставленных членов правительства, а также с беженцами, скрывающимися от нападений боевиков "Боко харам".
В своём микроблоге в Твиттере Мэтью Райкрофт подробно описал встречу с двумя подростками, чудов выжившими после рейда "Боко харам" на их деревню. Тринадцатилетний мальчик рассказал, как на его глазах террористы убили всю его семью. Второй сообщил, что в десятилетнем возрасте был похищен боевиками, но смог бежать и с 2014 года живёт в лагере для внутренне перемещённых лиц.
В субботу члены делегации Совбеза прибыли в Чад, где провели встречу с премьер-министром страны и посетили базу Многонациональных объединённых сил, включающих военнослужащих из Камеруна, Чада, Нигера, Нигерии и Бенина, которые противостоят "Боко харам".
"Совет Безопасности приветствовал усилия по борьбе с "Боко харам" и призвал к укреплению регионального сотрудничества", - написали в своём Твиттере члены британского Постпредства при ООН.
Делегация Совета также встретилась с представителями учреждений системы ООН и неправительственных организаций, работающих в Чаде. Те рассказали о своей работе по оказанию помощи миллионам жителей страны, которые, помимо угроз со стороны боевиков, также страдают от острой нехватки продовольствия. Около 2, 4 млн. человек являются в настоящее время внутренне перемещёнными лицами и более 7,1 млн. голодают.
В ходе своей поездки представители Совета Безопасности намерены также посетить Нигер и Нигерию.
Делегация уже побывала в Камеруне, где прошли встречи с президентом страны, рядом высокопоставленных членов правительства, а также с беженцами, скрывающимися от нападений боевиков "Боко харам".
В своём микроблоге в Твиттере Мэтью Райкрофт подробно описал встречу с двумя подростками, чудов выжившими после рейда "Боко харам" на их деревню. Тринадцатилетний мальчик рассказал, как на его глазах террористы убили всю его семью. Второй сообщил, что в десятилетнем возрасте был похищен боевиками, но смог бежать и с 2014 года живёт в лагере для внутренне перемещённых лиц.
В субботу члены делегации Совбеза прибыли в Чад, где провели встречу с премьер-министром страны и посетили базу Многонациональных объединённых сил, включающих военнослужащих из Камеруна, Чада, Нигера, Нигерии и Бенина, которые противостоят "Боко харам".
"Совет Безопасности приветствовал усилия по борьбе с "Боко харам" и призвал к укреплению регионального сотрудничества", - написали в своём Твиттере члены британского Постпредства при ООН.
Делегация Совета также встретилась с представителями учреждений системы ООН и неправительственных организаций, работающих в Чаде. Те рассказали о своей работе по оказанию помощи миллионам жителей страны, которые, помимо угроз со стороны боевиков, также страдают от острой нехватки продовольствия. Около 2, 4 млн. человек являются в настоящее время внутренне перемещёнными лицами и более 7,1 млн. голодают.
В ходе своей поездки представители Совета Безопасности намерены также посетить Нигер и Нигерию.