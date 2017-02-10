ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Количество человек, испытывающих дефицит продовольствия в Йемене, возросло на 3 миллиона человек за последние семь месяцев, доведя общее количество человек, которые не в состоянии самостоятельно прокормить себя, до 17,1 миллиона человек, согласно совместной оценке, проведённой тремя учреждениями ООН.

Из 17,1 млн человек, сталкивающихся с дефицитом продовольствия, около 7,3 миллиона человек нуждаются в экстренной продовольственной помощи.

Предварительные результаты Оценки чрезвычайной ситуации с продовольственной безопасностью и питанием (EFSNA) показывают, что состояние продовольственной безопасности и питания стремительно ухудшаются из-за продолжающегося конфликта.

Более двух третей населения Йемена, насчитывающего 27,4 миллиона человек в настоящее время, либо не имеют доступа к продовольствию, либо не потребляют качественную пищу.

EFSNA представляет собой совместное исследование, проведенное Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединённых Наций (ФАО), Детским фондом Организации Объединённых Наций (ЮНИСЕФ) и Всемирной продовольственной программой (ВПП) в сотрудничестве с властями Йемена. Это первая национальная оценка на уровне домохозяйств, проведённая в стране с момента эскалации конфликта в середине марта 2015 года.

В четырёх губерниях уровни острого недоедания достигли критических отметок, тогда как сельскохозяйственное производство падает по всей стране.

«Скорость, с которой ситуация ухудшается, и резкий рост числа людей, испытывающих дефицит продовольствия, вызывают сильное беспокойство, - сказал Сала Хадж Хасан, представитель ФАО в Йемене. - Принимая во внимание тот факт, что сельское хозяйство является основным источником средств к существованию для большинства населения страны, ФАО настоятельно призывает к увеличению объёма финансирования на поддержку средств к существованию фермеров, животноводов и рыболовецких общин с целью улучшения их доступа к продуктам питания в 2017 году и предотвращения дальнейшего усугубления уже и так критической ситуации с продовольственной безопасностью и безопасностью средств к существованию».

«Мы наблюдаем один из самых высоких в мире уровней недоедания среди детей в Йемене за последнее время. Дети, которые серьёзно страдают от острого истощения, в 11 раз больше подвержены риску смерти по сравнению с их здоровыми сверстниками, если не начать лечить их вовремя. Даже если они выживают, эти дети рискуют не раскрыть свой потенциал развития, что создает серьёзную угрозу для целого поколения в Йемене, и погружает страну в порочный круг нищеты и отставания в развитии», - сказал д-р Меритксель Релано, Представитель ЮНИСЕФ в Йемене.

«Текущий уровень голода в Йемене является беспрецедентным, что приводит к серьёзным осложнениям и негативным гуманитарным последствиям для миллионов йеменцев, в особенности затрагивая уязвимые группы, - сказал Стивен Андерсон, Страновой директор ВПП в Йемене. - К сожалению, мы видим все больше и больше семей, которые вынуждены пропускать приёмы пищи и ложиться спать голодными, тогда как дети и матери едва в состоянии поддержать свое существование. ВПП призывает к срочной поддержке, чтобы поставить продовольствие для семи миллионов человек, которые испытывают острый дефицит продовольствия и могут не пережить эту ситуацию».

Продовольственная безопасность

Состояние продовольственной безопасности в стране резко ухудшилось в последние месяцы. По оценкам 65% домохозяйств в настоящее время находятся в состоянии отсутствия продовольственной безопасности.

Помимо этого, три четверти всех домохозяйств рассказали от том, что их экономическая ситуация сейчас хуже, чем до кризиса. Доходы упали, и многие служащие государственного сектора в течение нескольких месяцев не получают зарплату. В результате 80% йеменцев в настоящее время находятся в долговой яме, и более половине всех домохозяйств приходится покупать продукты в кредит.

Многие семьи - 60% - прибегают к негативным механизмам преодоления трудностей, таким как покупка менее предпочтительных продуктов питания, уменьшение порций или пропуск приемов пищи.

Неполноценное питание

Результаты EFSNA показывают, что более 2 миллионов детей страдают от острого истощения.

В четырёх провинциях - Абьян, Ходейда, Хадрамаут и Таиз - уровень недоедания переступил отметку «чрезвычайная ситуация», а это означает острый уровень истощения у более 15% детей. В семи провинциях, а именно - Аден, Эль Дали, Эль Джауф, Махвит, Хаджах, Лахдж и Шабва - уровень недоедания в настоящее время превышает отметку «серьезная ситуация», которая указывает на то, что уровень острого недоедания составляет более 10%.

Сельское хозяйство

Сельскохозяйственный сектор является основным источником средств к существованию, по крайней мере, для 60% йеменских домохозяйств. Средства к существованию этого критического для населения сегмента сильно пострадали, а сельскохозяйственное производство резко упало в 2016 году по сравнению с докризисным уровнем.

До 1,5 миллионов семей, занятых в сельском хозяйстве в настоящее время, не имеют доступа к критически важным сельскохозяйственным ресурсам (включая семена, удобрения, топливо для орошения) и остро нуждаются в чрезвычайной поддержке сельского хозяйства. Из них 860 тыс. домохозяйств, занятых в животноводстве, не имеют доступа к кормам для животных (корма, концентраты, минеральные блоки) и многие животноводческие домашние хозяйства были вынуждены продать своих животных для удовлетворения других бытовых нужд.

В то же время слабый контроль за болезнями растений и животных наносит дополнительный удар по сельскохозяйственному сектору, которому требуется экстренная защита и сохранность активов.