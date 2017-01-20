ОРЕАНДА-НОВОСТИ IV фестиваль авторской песни «Большая медведица» состоится в Многофункциональном молодежном центре Пензенской области 28 января 2017 года.



На фестивале выступят более 20 бардов и коллективов из Пензенской области, а также Саратова и Самары. На сцене прозвучат современные самодеятельные песни с элементами блюза, джаза и фольклора.



Фестиваль проводится в рамках Молодежного добровольческого экологического проекта «Зеленая волна: новые горизонты».



Участники гала-концерта будут награждены дипломами и ценными подарками.