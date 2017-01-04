ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня в Совете Безопасности состоялись закрытые консультации по вопросу химоружия в Сирии, в ходе которых члены Совета обсудили ежемесячный доклад директора Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Ахмета Узюмджю.

В нём сообщается, что ситуация с уничтожением объектов по производству химического оружия, заявленных Сирией, не изменилась. Секретариат проверил вывод из строя 24 из 27 таких объектов.

В силу отсутствия безопасности инспекторам ОЗХО и представителям сирийского правительства по-прежнему не удаётся получить доступ к оставшемуся авиационному ангару и ещё двум стационарным наземным объектам.

В докладе главы ОЗХО говорится, что все химикаты, заявленные Сирией и вывезенные за её пределы в 2014 году, уже уничтожены.