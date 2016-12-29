Жители столицы смогут обменяться новогодними фотопоздравлениями
Чтобы принять участие в проекте, горожанам нужно сделать снимок на фоне новогодней столицы, поставить хештег #МосковскиеСезоны и выложить фото в одну из четырёх социальных сетей — «В контакте», «Фейсбук», «Твиттер» или «Инстаграм». Через короткое время праздничные фотографии появятся на сайте mos.ru и уличных мониторах на площади Революции и здании телеграфа. Тем, кто гуляет по парку или окружной площадке, нужно будет ввести дополнительный хештег. Перенос публикаций будет осуществляться по технологии SN WALL, которая позволяет создавать виртуальную стену постов из разных соцсетей, объединённых единым хештегом. На одном экране одновременно появится более десятка фотографий пользователей. При этом каждый снимок будет хорошо виден, поэтому на фоне новогодней стены с собственным изображением можно будет сделать селфи.
Проект продлится до 3 января. Новогодние стены будут появляться на уличных экранах не постоянно, а время от времени. Ролики с фотографиями планируют крутить от пяти до 45 минут. Увидев на экране снимки и поздравления, гуляющие москвичи могут сразу сделать селфи с хештегом #МосковскиеСезоны и тут же увидеть себя на экране. Так, например, на медиафасаде здания Центрального телеграфа ролики с фотографиями будут запускать каждый час по 45 минут начиная с 16:00 29 декабря. На катке на площади Революции их планируют показывать с 12:00 до 20:00 с перерывом на ледовые представления. На многих экранах в парках, в том числе в Парке Горького, новогоднюю стену будут показывать в том числе сразу после боя курантов — примерно в 00:03.
Где разместят экраны для стены поздравлений
- Улица Тверская, дом 7, здание Центрального телеграфа.
- Площадь Революции, каток.
- ЗАО, посёлок Внуково, улица Большая Внуковская, дом 6, дополнительный хештег #Внуково2017.
- ЗАО, парк Олимпийской деревни, улица Олимпийская Деревня, дом 2, дополнительный хештег #ЗАО2017.
- СЗАО, ландшафтный парк «Митино», дополнительный хештег #СЗАО2017.
- САО, парк «Ангарские пруды», улица Софьи Ковалевской, дом 1, строение 8, дополнительный хештег #САО2017.
- СВАО, аллея Космонавтов, дополнительный хештег #СВАО2017.
- ВАО, Семёновская площадь, дополнительный хештег #ВАО2017.
- ЮВАО, парк Артема Боровика, дополнительный хештег #ЮВАО2017.
- ЮАО, парк «Борисовские пруды», улица Борисовские Пруды, дом 1, строение 2, дополнительный хештег #ЮАО2017.
- ЮЗАО, детский ландшафтный парк «Южное Бутово», улица Адмирала Лазарева, дом 17, дополнительный хештег #ЮЗАО2017.
- ТиНАО, поселение Вороновское, посёлок ЛМС, микрорайон Центральный, дом 16, строение 1 (площадь перед МБУ «Дом культуры “Дружба”»), дополнительный хештег #ТИНАО2017.
- ЗелАО, город Зеленоград, Центральная площадь, дом 1, дополнительный хештег #ЗЕЛАО2017.
- СВАО, Бабушкинский парк, дополнительный хештег #Бабушкинский2017.
- ВАО, Измайловский парк культуры и отдыха, дополнительный хештег #Измайловский2017.
- ЦАО, парк «Красная Пресня», дополнительный хештег #НаПресне2017.
- ЮВАО, парк «Кузьминки», дополнительный хештег #Кузьминки2017.
- СВАО, Лианозовский парк, дополнительный хештег #Лианозовский2017.
- ЦАО, Парк Горького, дополнительный хештег #ПаркГорького2017.
- ЗАО, Парк Победы на Поклонной горе, дополнительный хештег #ПаркПобеды2017.
- ЦАО, Сад имени Баумана, дополнительный хештег #СадБаумана2017.
- ЦАО, Сад «Эрмитаж», дополнительный хештег #СадЭрмитаж2017.
- СЗАО, парк «Северное Тушино», дополнительный хештег #Тушино2017.
- ВАО, парк «Сокольники», дополнительный хештег #Сокольники2017.
- ЦАО, Таганский парк, дополнительный хештег #Таганский2017.
- ЗАО, парк «Фили», дополнительный хештег #ПаркФили2017.
- ЮЗАО, усадьба Воронцово, дополнительный хештег #Воронцовский2017.
- Парк «Садовники», дополнительный хештег #Садовники2017.
- Гончаровский парк, дополнительный хештег #Гончаровский2017.
- Парк 50-летия Октября, дополнительный хештег #парк50лет2017.