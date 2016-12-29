ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 29 декабря в столице запустят проект «Новогодняя стена для обмена поздравлениями». Фотографии москвичей из соцсетей с хештегом #МосковскиеСезоны будут транслироваться на нескольких десятках экранов по всему городу. Самые крупные из них — медиафасад на здании Центрального телеграфа 17 метров в высоту и 26 метров в ширину, а также экран (6,5 на 14 метров) на катке, который залили на площади Революции. Ещё 28 уличных мониторов меньших размеров специально к празднованию Нового года повесят в парках и на некоторых окружных новогодних площадках. Часть экранов в парках и округах установят 30 декабря, часть — 31-го. Чтобы попасть на окружные мониторы, нужно будет ввести дополнительный хештег.

Чтобы принять участие в проекте, горожанам нужно сделать снимок на фоне новогодней столицы, поставить хештег #МосковскиеСезоны и выложить фото в одну из четырёх социальных сетей — «В контакте», «Фейсбук», «Твиттер» или «Инстаграм». Через короткое время праздничные фотографии появятся на сайте mos.ru и уличных мониторах на площади Революции и здании телеграфа. Тем, кто гуляет по парку или окружной площадке, нужно будет ввести дополнительный хештег. Перенос публикаций будет осуществляться по технологии SN WALL, которая позволяет создавать виртуальную стену постов из разных соцсетей, объединённых единым хештегом. На одном экране одновременно появится более десятка фотографий пользователей. При этом каждый снимок будет хорошо виден, поэтому на фоне новогодней стены с собственным изображением можно будет сделать селфи.

Проект продлится до 3 января. Новогодние стены будут появляться на уличных экранах не постоянно, а время от времени. Ролики с фотографиями планируют крутить от пяти до 45 минут. Увидев на экране снимки и поздравления, гуляющие москвичи могут сразу сделать селфи с хештегом #МосковскиеСезоны и тут же увидеть себя на экране. Так, например, на медиафасаде здания Центрального телеграфа ролики с фотографиями будут запускать каждый час по 45 минут начиная с 16:00 29 декабря. На катке на площади Революции их планируют показывать с 12:00 до 20:00 с перерывом на ледовые представления. На многих экранах в парках, в том числе в Парке Горького, новогоднюю стену будут показывать в том числе сразу после боя курантов — примерно в 00:03.

Где разместят экраны для стены поздравлений