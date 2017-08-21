Мирные жители тысячами бегут из иракского Телафара
21.08.2017, 18:32
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Более 30 тысяч гражданских лиц уже покинули иракский Телафар, где силы безопасности Ирака ведут операцию по освобождению города от ИГИЛ. Гуманитарный координатор ООН в Ираке Лиз Гранде предупредила, что исход жителей будет продолжаться. Семьям приходится идти по 10-20 часов по страшной жаре, чтобы добраться до пунктов сбора. По словам Гранде, прибывающие туда люди измождены и обезвожены.
В ООН не знают точно, сколько мирных граждан ещё осталось в Телафаре, но готовятся принять в течение ближайших недель несколько тысяч человек. По сообщениям, в самом городе на исходе продовольствие и вода.
Лиз Гранде призвала воюющие стороны сделать всё, для того чтобы избежать жертв среди гражданского населения. Правительство вместе с гуманитарными организациями оказывает поддержку тем, кто добрался до центров сбора, пунктов оказания чрезвычайной помощи и лагерей. Однако финансирование гуманитарных операций отстаёт от потребностей. На сегодняшний день получено лишь 50 процентов средств, предусмотренных гуманитарным планом для Ирака.
"Гуманитарным организациям срочно нужны дополнительные ресурсы, подчеркнула Лиз Гранде. – Если мы не получим финансовой поддержки, мы просто не сможем оказать помощь тем, кто остро в ней нуждается. Мирные жители Телафара уже и так настрадались. Им срочно нужна помощь".
В ООН не знают точно, сколько мирных граждан ещё осталось в Телафаре, но готовятся принять в течение ближайших недель несколько тысяч человек. По сообщениям, в самом городе на исходе продовольствие и вода.
Лиз Гранде призвала воюющие стороны сделать всё, для того чтобы избежать жертв среди гражданского населения. Правительство вместе с гуманитарными организациями оказывает поддержку тем, кто добрался до центров сбора, пунктов оказания чрезвычайной помощи и лагерей. Однако финансирование гуманитарных операций отстаёт от потребностей. На сегодняшний день получено лишь 50 процентов средств, предусмотренных гуманитарным планом для Ирака.
"Гуманитарным организациям срочно нужны дополнительные ресурсы, подчеркнула Лиз Гранде. – Если мы не получим финансовой поддержки, мы просто не сможем оказать помощь тем, кто остро в ней нуждается. Мирные жители Телафара уже и так настрадались. Им срочно нужна помощь".
Источник: ООН