На курорте во Франции четыре человека погибли под лавиной
13.02.2017, 20:00
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По сообщениям ряда СМИ, рядом с горнолыжным курортом Тинь во французских Альпах сошла лавина. По предварительным данным, полученным от экстренных служб Франции, погибли не менее четырёх человек, ещё несколько человек числятся пропавшими без вести, россиян среди них нет.
Сообщается, что лавину могли спровоцировать обильные снегопады и землетрясение, произошедшие накануне.
Ростуризм находится на связи с Ситуационно-кризисным центром МИД России и следит за развитием ситуации.
Ростуризм просит туроператоров, реализующих горнолыжный отдых во Франции, оперативно информировать туристов о возможных опасностях, связанных с неблагоприятными метеорологическими условиями на курортах.
Федеральное агентство по туризму рекомендует россиянам, находящимся на горнолыжных курортах Франции, соблюдать спокойствие, соблюдать требования безопасности, а также следовать рекомендациям, связанным с метеорологической ситуацией в регионе отдыха, и в случае возникновения опасности или чрезвычайных ситуаций неукоснительно следовать указаниям местных властей.
Сообщается, что лавину могли спровоцировать обильные снегопады и землетрясение, произошедшие накануне.
Ростуризм находится на связи с Ситуационно-кризисным центром МИД России и следит за развитием ситуации.
Ростуризм просит туроператоров, реализующих горнолыжный отдых во Франции, оперативно информировать туристов о возможных опасностях, связанных с неблагоприятными метеорологическими условиями на курортах.
Федеральное агентство по туризму рекомендует россиянам, находящимся на горнолыжных курортах Франции, соблюдать спокойствие, соблюдать требования безопасности, а также следовать рекомендациям, связанным с метеорологической ситуацией в регионе отдыха, и в случае возникновения опасности или чрезвычайных ситуаций неукоснительно следовать указаниям местных властей.