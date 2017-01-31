На помощь детям в кризисных ситуациях ЮНИСЕФ просит у доноров 3,3 миллиарда долларов США
31.01.2017, 18:32
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Почти каждый четвёртый ребёнок в мире страдает от последствий жестокого конфликта или стихийного бедствия – это 535 миллионов детей. В 2017 году Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) намерен оказать помощь 48 миллионам из них. Речь идёт о детях в 48 странах, включая Сирию, Йемен, Ирак, Южный Судан, Нигерию и Украину. На это потребуется 3,3 млрд. долларов.
На помощь детям из числа беженцев и мигрантов в Европе ЮНИСЕФ понадобится почти 43,5 млн. долларов, а на поддержку украинских детей Фонд запрашивает 31,2 млн. долларов.
В новом докладе ЮНИСЕФ подводит итоги прошлого года и определяет приоритеты на нынешний.
По оценкам, в 2017 году 7,5 миллионам детей в мире грозит недоедание. Предотвращение их от такой участие - одна из приоритетных задач Фонда. К тому же в рамках проектов ЮНИСЕФ детей будут снабжать чистой водой, помогут им продолжить учёбу и получить медицинскую помощь. Ряд проектов касаются спасания жизни детей в условиях конфликтов и защиты их от насилия.
В своей работе сотрудники будут опираться на успешный опыт прошлых лет и продолжать применять инновационные подходы. Например, в сентябре в Йемене всего лишь за пять дней ЮНИСЕФ удалось мобилизовать несколько тысяч медиков, которые на машинах, на мотоциклах, на ослах и пешком отправились в труднодоступные районы страны, чтобы помочь 600 тысячам детей младше 5 лет и 180 тысячам беременных женщин и кормящих матерей.
Обращаясь к донорам за средствами, в ЮНИСЕФ напоминают, что речь идёт о том, чтобы помочь детям в кризисной ситуации, обеспечить их защиту, право на развитие и благополучие.
На помощь детям из числа беженцев и мигрантов в Европе ЮНИСЕФ понадобится почти 43,5 млн. долларов, а на поддержку украинских детей Фонд запрашивает 31,2 млн. долларов.
В новом докладе ЮНИСЕФ подводит итоги прошлого года и определяет приоритеты на нынешний.
По оценкам, в 2017 году 7,5 миллионам детей в мире грозит недоедание. Предотвращение их от такой участие - одна из приоритетных задач Фонда. К тому же в рамках проектов ЮНИСЕФ детей будут снабжать чистой водой, помогут им продолжить учёбу и получить медицинскую помощь. Ряд проектов касаются спасания жизни детей в условиях конфликтов и защиты их от насилия.
В своей работе сотрудники будут опираться на успешный опыт прошлых лет и продолжать применять инновационные подходы. Например, в сентябре в Йемене всего лишь за пять дней ЮНИСЕФ удалось мобилизовать несколько тысяч медиков, которые на машинах, на мотоциклах, на ослах и пешком отправились в труднодоступные районы страны, чтобы помочь 600 тысячам детей младше 5 лет и 180 тысячам беременных женщин и кормящих матерей.
Обращаясь к донорам за средствами, в ЮНИСЕФ напоминают, что речь идёт о том, чтобы помочь детям в кризисной ситуации, обеспечить их защиту, право на развитие и благополучие.