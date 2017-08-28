Находясь с визитом в Израиле, глава ООН пообещал укрепить борьбу с антисемитизмом
28.08.2017, 19:47
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Находясь с официальным визитом в Израиле, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, в первую очередь, посетил Мемориал жертв Холокоста "Яд Вашем" в Иерусалиме. Он с тревогой отметил, что антисемитизм существует и сегодня, и призвал весь мир осудить его проявления.
"Я был шокирован, когда услышал несколько дней тому назад, как группа неонацистов в развитой стране мира скандировала лозунг нацистов - "кровь и земля". Это – полное драматизма напоминание о том, что наш долг – делать всё необходимое для противостояния антисемитизму в любых его формах", - сказал Антониу Гутерриш.
Он подчеркнул, что в качестве Генерального секретаря ООН готов укрепить борьбу с любыми проявлениями антисемитизма, расизма, ксенофобии и ненависти.
Глава ООН заявил, что Холокост не был инициативой небольшой группы нацистов, а стал результатом целых тысячелетий дискриминации и преследования представителей еврейского народа.
Антониу Гутерриш отметил, что антисемитизм существовал и на его родине – в Португалии. В этой связи он напомнил об изгнании евреев из страны в начале XVI-го века.
"Казалось бы, Холокост был настолько чудовищным явлением, что в нашем время с антисемитизмом должно быть покончено навсегда, но он живёт и процветает", - подчеркнул глава ООН.
Сегодня же Антониу Гутерриш провёл переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. В ближайшие дни он планирует встретиться с президентом Палестинского государства Махмудом Аббасом.
На совместной с Биньямином Нетаньяху пресс-конференции Антониу Гутерриш заявил, что Израиль имеет полное право на безопасность и, будучи суверенным государством, как и все другие страны, имеет право,определять свои позиции, исходя из собственных интересов, ценностей и убеждений. Вместе с тем, глава ООН подчеркнул, что готов выступить честным и беспристрастным посредником в усилиях по реализации соглашения о двух государствах.
Генеральный секретарь ООН настоятельно рекомендовал добиваться устранения препятствий на пути мирного урегулирования палестино-израильского конфликта, в том числе создавать условия для улучшения экономического положения палестинцев и демонстрировать преимущества мирной жизни.
"Как в прошлом, так и сегодня в качестве Генерального секретаря я чётко заявлял и заявляю о том, что существует целый ряд препятствий, различных препятствий. Я, например, выступаю против деятельности по расширению поселений, но, очевидно, что присутствуют и проблемы терроризма, насилия и подстрекательства, а также последствия противостояния между Западным берегом и сектором Газа", - сказал Антониу Гутерриш.
Он добавил, что все эти сложные вопросы можно решить, но для этого необходимо истинное стремление к миру.
Выразив восхищение достижениями Израиля в области инноваций и технологий, глава ООН сказал, что израильские успехи в этой сфере могут внести важный вклад в борьбу с последствиями изменения климата и опустыниванием, в том числе в Африке.
"Я был шокирован, когда услышал несколько дней тому назад, как группа неонацистов в развитой стране мира скандировала лозунг нацистов - "кровь и земля". Это – полное драматизма напоминание о том, что наш долг – делать всё необходимое для противостояния антисемитизму в любых его формах", - сказал Антониу Гутерриш.
Он подчеркнул, что в качестве Генерального секретаря ООН готов укрепить борьбу с любыми проявлениями антисемитизма, расизма, ксенофобии и ненависти.
Глава ООН заявил, что Холокост не был инициативой небольшой группы нацистов, а стал результатом целых тысячелетий дискриминации и преследования представителей еврейского народа.
Антониу Гутерриш отметил, что антисемитизм существовал и на его родине – в Португалии. В этой связи он напомнил об изгнании евреев из страны в начале XVI-го века.
"Казалось бы, Холокост был настолько чудовищным явлением, что в нашем время с антисемитизмом должно быть покончено навсегда, но он живёт и процветает", - подчеркнул глава ООН.
Сегодня же Антониу Гутерриш провёл переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. В ближайшие дни он планирует встретиться с президентом Палестинского государства Махмудом Аббасом.
На совместной с Биньямином Нетаньяху пресс-конференции Антониу Гутерриш заявил, что Израиль имеет полное право на безопасность и, будучи суверенным государством, как и все другие страны, имеет право,определять свои позиции, исходя из собственных интересов, ценностей и убеждений. Вместе с тем, глава ООН подчеркнул, что готов выступить честным и беспристрастным посредником в усилиях по реализации соглашения о двух государствах.
Генеральный секретарь ООН настоятельно рекомендовал добиваться устранения препятствий на пути мирного урегулирования палестино-израильского конфликта, в том числе создавать условия для улучшения экономического положения палестинцев и демонстрировать преимущества мирной жизни.
"Как в прошлом, так и сегодня в качестве Генерального секретаря я чётко заявлял и заявляю о том, что существует целый ряд препятствий, различных препятствий. Я, например, выступаю против деятельности по расширению поселений, но, очевидно, что присутствуют и проблемы терроризма, насилия и подстрекательства, а также последствия противостояния между Западным берегом и сектором Газа", - сказал Антониу Гутерриш.
Он добавил, что все эти сложные вопросы можно решить, но для этого необходимо истинное стремление к миру.
Выразив восхищение достижениями Израиля в области инноваций и технологий, глава ООН сказал, что израильские успехи в этой сфере могут внести важный вклад в борьбу с последствиями изменения климата и опустыниванием, в том числе в Африке.
Источник: ООН