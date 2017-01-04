ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Власти Камеруна совместно с учреждениями системы ООН представили план гуманитарной деятельности в стране на 2017 год и запросили у доноров на его реализацию 310 миллионов долларов США. Речь идёт об оказании помощи 1,2 миллионам перемещённых лиц и беженцев в северных и восточных районах Камеруна.

«Камерун переживает сложный и глубокий кризис, который сказывается на жизни миллионов людей», - сказала резидент и гуманитарный координатор ООН Наджат Рочди. Она подчеркнула, что в Камеруне нашли приют сотни тысяч беженцев из Нигерии и Центральноафриканской Республики.

Предполагается, что в 2017 году в Камеруне в гуманитарной помощи будут нуждаться почти три миллиона человек. Примерно 2,6 миллиона из них столкнутся с острым продовольственным дефицитом. На сегодняшний день в стране недоедает около 200 тысяч детей.



Крайне тяжёлая ситуация сложилась в северном регионе Камеруна, где царит хаос и насилие.