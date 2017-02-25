ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 25 февраля в 17:26 произошло возгорание установки для хранения и транспортировки бензола на ОАО "Уральская сталь". На место происшествия оперативно прибыли от МЧС России по Оренбургской области 64 человека и 17 единиц техники, а всего от Оренбургской территориальной подсистемы РСЧС привлечено 123 человека и 36 единицы техники.



В 18.40 пожар был локализован, в 18:52 ликвидировано открытое горпение, а в 19:40 - последствия пожара. Погибших и пострадавших нет. Угроза производственным объектам отсутствует. Благодаря оперативным и высокопрофессиональным действиям сотрудников ФГКУ "5 отряд Федеральной противопожарной службы по Оренбургской области" пожар был ликвидирпован в кратчайшие сроки, что способствовало минимизации ущерба.