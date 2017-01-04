ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Представители международного сообщества, в том числе ООН, приняли во внимание результаты выборов в Гаити и поздравили Жовенеля Моиза с избранием президентом. Они призвали всех гаитянских политиков уважать результаты волеизъявления народа и укрепить конструктивное сотрудничество на благо страны.

Во вторник избирательный совет Гаити официально объявил, что в ходе президентских выборов, которые прошли в ноябре, победу одержал молодой предприниматель Жовенель Моиз от партии «Тет кале».

«Специальный представитель Генерального секретаря ООН в Гаити и «Основная группа» – послы Бразилии, Канады, Франции, Испании, США, Европейского союза и Организации американских государств - приняли во внимание официальные результаты выборов президента и ряда членов сената и поздравили Жовенеля Моиза с избранием президентом Гаити», - говорится в официальном заявлении.

Члены «Основной группы» и представитель ООН выразили надежду на то, что запланированная на 7 февраля инаугурация избранного президента пройдёт в спокойной и мирной обстановке.