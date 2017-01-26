Президент Беларуси поздравил своего индийского коллегу с национальным праздником
26.01.2017, 10:51
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Республики Индия Пранаба Мукерджи и народ этой страны с национальным праздником – Днем Республики.
«Многолетние дружественные отношения, благоприятные политические условия, развитые торговые связи между нашими странами являются прочным фундаментом для дальнейшего расширения взаимовыгодного двустороннего сотрудничества во всех отраслях», - говорится в поздравлении.
«Многолетние дружественные отношения, благоприятные политические условия, развитые торговые связи между нашими странами являются прочным фундаментом для дальнейшего расширения взаимовыгодного двустороннего сотрудничества во всех отраслях», - говорится в поздравлении.