Президент Белоруссии выразил соболезнование президенту Путину в связи с крушением самолёта Ту-154
25.12.2016, 20:35
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Беларусь сегодня скорбит вместе с Россией. Об этом говорится в соболезновании, которое Глава белорусского государства Александр Лукашенко направил Президенту России Владимиру Путину.
"Чувство скорби и сострадания охватило сегодня нашу страну - сообщение о крушении самолёта Ту-154, следовавшего из Сочи в Сирию, не оставило равнодушным ни одного белоруса. Эта трагедия - наша общая боль, и Беларусь сегодня скорбит вместе с Россией. В эту трудную минуту мы рядом, полностью разделяя это страшное горе", - говорится в соболезновании.
Президент Беларуси отметил, что большую утрату понесла и мировая культура - среди погибших члены коллектива прославленного Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В.Александрова, в том числе и его художественный руководитель Валерий Халилов. "Это невосполнимая потеря для российского, нашего общего, всего мирового искусства", - подчеркнул белорусский лидер.
Александр Лукашенко также выразил глубокие соболезнования всему российскому народу, родным и близким погибших.
"Чувство скорби и сострадания охватило сегодня нашу страну - сообщение о крушении самолёта Ту-154, следовавшего из Сочи в Сирию, не оставило равнодушным ни одного белоруса. Эта трагедия - наша общая боль, и Беларусь сегодня скорбит вместе с Россией. В эту трудную минуту мы рядом, полностью разделяя это страшное горе", - говорится в соболезновании.
Президент Беларуси отметил, что большую утрату понесла и мировая культура - среди погибших члены коллектива прославленного Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В.Александрова, в том числе и его художественный руководитель Валерий Халилов. "Это невосполнимая потеря для российского, нашего общего, всего мирового искусства", - подчеркнул белорусский лидер.
Александр Лукашенко также выразил глубокие соболезнования всему российскому народу, родным и близким погибших.