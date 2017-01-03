ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Чудовищным назвал теракт в Багдаде Специальный представитель Генерального секретаря по Ираку Ян Кубиш. Он решительно осудил взрывы на оживлённом рынке в Багдаде в самый канун Нового года.

По сообщениям СМИ, в результате трёх одновременных взрывов погибло 28 человек.

Ян Кубиш выразил соболезнования близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

По данным ООН, только в ноябре в Ираке погибло 2800 человек. 900 из них - гражданские лица. Только в Багдаде число жертв среди мирного населения составило 733 человека.