Спецпредставитель ООН осудил теракт в Багдаде
03.01.2017, 09:15
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Чудовищным назвал теракт в Багдаде Специальный представитель Генерального секретаря по Ираку Ян Кубиш. Он решительно осудил взрывы на оживлённом рынке в Багдаде в самый канун Нового года.
По сообщениям СМИ, в результате трёх одновременных взрывов погибло 28 человек.
Ян Кубиш выразил соболезнования близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.
По данным ООН, только в ноябре в Ираке погибло 2800 человек. 900 из них - гражданские лица. Только в Багдаде число жертв среди мирного населения составило 733 человека.
По сообщениям СМИ, в результате трёх одновременных взрывов погибло 28 человек.
Ян Кубиш выразил соболезнования близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.
По данным ООН, только в ноябре в Ираке погибло 2800 человек. 900 из них - гражданские лица. Только в Багдаде число жертв среди мирного населения составило 733 человека.