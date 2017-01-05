Спустя три месяца после урагана Мэтью сотни тысяч детей в Гаити все еще нуждаются в помощи
05.01.2017, 21:11
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Спустя три месяца после обрушившегося на Гаити урагана Мэтью Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) всё ещё оказывает помощь пострадавшим семьям с детьми. Продолжаются работы по восстановлению зданий школ и больниц.
Совместно со своими партнёрами ЮНИСЕФ добился того, что 280 тысяч гаитянцев, в том числе 118 тысяч детей, имеют доступ к питьевой воде. Сотрудники ЮНИСЕФ участвовали в кампании по вакцинации детей против холеры, которая была проведена в ноябре. В рамках этой кампании удалось оказать помощь более 800 тысячам человек, в том числе 300 тысячам детей в возрасте от 1 до 14 лет.
"Спустя три месяца после урагана Мэтью мы видим улучшения: люди из районов, пострадавших в результате стихии, получили доступ к чистой питьевой воде, восстановлены здания многих школ и больниц. В наиболее пострадавших районах гаитянцы продолжают получать помощь", - заявил представитель ЮНИСЕФ в Гаити Марк Винсент.
Он напомнил, что ураган Мэтью привёл к разрушению или повреждению многих зданий, в том числе зданий 716 школ. В ряде регионов стихийное бедствие уничтожило посевы и продовольственные запасы. Это обернулось тяжёлой гуманитарной ситуацией в стране.
В целом в результате стихии пострадали примерно два миллиона человек, в том числе 900 тысяч детей. В настоящее время 600 тысяч из этих пострадавших детей всё ещё нуждаются в помощи.
Совместно со своими партнёрами ЮНИСЕФ снабжает пострадавших продуктами питания, а также оказывает психологическую помощь семьям с детьми. Детский фонд помогает восстанавливать работу медицинских центров и направляет туда необходимое оборудование. При содействии ЮНИСЕФ удалось отремонтировать здания 14 школ, что позволило 4200 школьников продолжить образование. Идут работы по восстановлению ещё 107 школьных зданий.
Для продолжения работы на этих направлениях Детскому фонду необходима финансовая поддержка доноров. В 2016 году на проекты ЮНИСЕФ в Гаити было запрошено 36, 6 миллионов долларов США. К концу года поступило лишь 85 процентов этой суммы.
Совместно со своими партнёрами ЮНИСЕФ добился того, что 280 тысяч гаитянцев, в том числе 118 тысяч детей, имеют доступ к питьевой воде. Сотрудники ЮНИСЕФ участвовали в кампании по вакцинации детей против холеры, которая была проведена в ноябре. В рамках этой кампании удалось оказать помощь более 800 тысячам человек, в том числе 300 тысячам детей в возрасте от 1 до 14 лет.
"Спустя три месяца после урагана Мэтью мы видим улучшения: люди из районов, пострадавших в результате стихии, получили доступ к чистой питьевой воде, восстановлены здания многих школ и больниц. В наиболее пострадавших районах гаитянцы продолжают получать помощь", - заявил представитель ЮНИСЕФ в Гаити Марк Винсент.
Он напомнил, что ураган Мэтью привёл к разрушению или повреждению многих зданий, в том числе зданий 716 школ. В ряде регионов стихийное бедствие уничтожило посевы и продовольственные запасы. Это обернулось тяжёлой гуманитарной ситуацией в стране.
В целом в результате стихии пострадали примерно два миллиона человек, в том числе 900 тысяч детей. В настоящее время 600 тысяч из этих пострадавших детей всё ещё нуждаются в помощи.
Совместно со своими партнёрами ЮНИСЕФ снабжает пострадавших продуктами питания, а также оказывает психологическую помощь семьям с детьми. Детский фонд помогает восстанавливать работу медицинских центров и направляет туда необходимое оборудование. При содействии ЮНИСЕФ удалось отремонтировать здания 14 школ, что позволило 4200 школьников продолжить образование. Идут работы по восстановлению ещё 107 школьных зданий.
Для продолжения работы на этих направлениях Детскому фонду необходима финансовая поддержка доноров. В 2016 году на проекты ЮНИСЕФ в Гаити было запрошено 36, 6 миллионов долларов США. К концу года поступило лишь 85 процентов этой суммы.