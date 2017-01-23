Стаффан де Мистура на встрече в Астане: Сирия не должна стать еще одной Ливией
23.01.2017, 21:45
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Выступая сегодня на встрече по Сирии в Астане, Специальный посланник ООН Стаффан де Мистура призвал к укреплению режима прекращения огня и созданию механизма контроля за его соблюдением. Он сказал, что нельзя допустить "превращения Сирии в ещё одну Ливию" и выразил надежду, что консолидация сирийского перемирия приведёт к решению вопросов, связанных с формированием правительства и выборами.
"Масштабы насилия в Сирии сократились, однако не повсюду. В последнее время мы стали свидетелями обострения ситуации во многих местах, в частности, вооружённых столкновений в районе Вади Барада, в результате которых жители Дамаска и его окрестностей оказались без воды. Да, масштабы насилия сократились, но мы должны добиваться большего" - сказал представитель ООН.
Стаффан де Мистура призвал все стороны конфликта в Сирии обеспечить защиту гражданских лиц, не допускать нападений на объекты гражданской инфраструктуры, в том числе на больницы и школы, а также отказаться от использования блокады в качестве метода ведения войны. Он заявил о необходимости обеспечить беспрепятственный доступ ко всем нуждающимся в гуманитарной помощи сирийцам, напомнив, что это условие является частью договорённостей о прекращении огня.
Представитель ООН призвал к укреплению режима прекращения огня, объявленного в конце декабря при поддержке президентов России и Турции. Он сказал, что шансы на успех будут большими, если стороны согласуют механизм обеспечения контроля за этим режимом. Стаффан де Мистура считает, что все предыдущие попытки перемирия срывались, возможно, именно потому, что такого механизма не было.
Специальный посланник заявил, что укрепление режима прекращения огня укрепит усилия сирийцев и международного сообщества в борьбе с террористическими группами, определёнными в резолюции Совета Безопасности.
Вместе с тем, представитель ООН сказал, что, укрепление общенационального перемирия – это первый шаг, который должен быть подкреплён мерами по продвижению политического процесса. Он выразил надежду на то, что встреча в Астане будет способствовать скорейшему возобновлению прямых межсирийских переговоров и решению вопросов, связанных с управлением страной и выборами, как это определено в резолюции Совета Безопасности.
"Давайте не упускать из виду целей, к которым стремятся все сирийцы: освобождение заключённых, похищенных, безопасное возвращение сирийских беженцев и временно перемещённых лиц – мужчин и женщин, восстановление по всей стране нормальной жизни, обеспечение работы основных сирийских учреждений и объектов инфраструктуры. Нам не нужна ещё одна Ливия", - заявил Стаффан де Мистура.
Сегодня же в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ) выразили обеспокоенность по поводу судьбы 40 тысяч детей в осаждённом сирийском городе Дейр-эз-Зор, где наблюдается эскалация боевых действий.
В ЮНИСЕФ отметили, что вооружённые столкновения в городе между силами правительства и боевиками ИГИЛ угрожают жизни 93 тысяч гражданских лиц, в том числе 40 тысяч детей, которые уже более двух лет отрезаны от гуманитарной помощи.
Жители города Дейр-эз-Зор подвергаются неизбирательным обстрелам и сталкиваются с дефицитом воды и продовольствия. Цены на продукты питания в городе в пять раз выше, чем в столице - Дамаске.
"Детский фонд ООН призывает все стороны конфликта в Сирии немедленно снять блокаду города и обеспечить безопасный и беспрепятственный доступ к детям в Дейр-эз-Зоре и детям во всех других 15 заблокированных районах в стране", - говорится в заявлении ЮНИСЕФ.
"Масштабы насилия в Сирии сократились, однако не повсюду. В последнее время мы стали свидетелями обострения ситуации во многих местах, в частности, вооружённых столкновений в районе Вади Барада, в результате которых жители Дамаска и его окрестностей оказались без воды. Да, масштабы насилия сократились, но мы должны добиваться большего" - сказал представитель ООН.
Стаффан де Мистура призвал все стороны конфликта в Сирии обеспечить защиту гражданских лиц, не допускать нападений на объекты гражданской инфраструктуры, в том числе на больницы и школы, а также отказаться от использования блокады в качестве метода ведения войны. Он заявил о необходимости обеспечить беспрепятственный доступ ко всем нуждающимся в гуманитарной помощи сирийцам, напомнив, что это условие является частью договорённостей о прекращении огня.
Представитель ООН призвал к укреплению режима прекращения огня, объявленного в конце декабря при поддержке президентов России и Турции. Он сказал, что шансы на успех будут большими, если стороны согласуют механизм обеспечения контроля за этим режимом. Стаффан де Мистура считает, что все предыдущие попытки перемирия срывались, возможно, именно потому, что такого механизма не было.
Специальный посланник заявил, что укрепление режима прекращения огня укрепит усилия сирийцев и международного сообщества в борьбе с террористическими группами, определёнными в резолюции Совета Безопасности.
Вместе с тем, представитель ООН сказал, что, укрепление общенационального перемирия – это первый шаг, который должен быть подкреплён мерами по продвижению политического процесса. Он выразил надежду на то, что встреча в Астане будет способствовать скорейшему возобновлению прямых межсирийских переговоров и решению вопросов, связанных с управлением страной и выборами, как это определено в резолюции Совета Безопасности.
"Давайте не упускать из виду целей, к которым стремятся все сирийцы: освобождение заключённых, похищенных, безопасное возвращение сирийских беженцев и временно перемещённых лиц – мужчин и женщин, восстановление по всей стране нормальной жизни, обеспечение работы основных сирийских учреждений и объектов инфраструктуры. Нам не нужна ещё одна Ливия", - заявил Стаффан де Мистура.
Сегодня же в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ) выразили обеспокоенность по поводу судьбы 40 тысяч детей в осаждённом сирийском городе Дейр-эз-Зор, где наблюдается эскалация боевых действий.
В ЮНИСЕФ отметили, что вооружённые столкновения в городе между силами правительства и боевиками ИГИЛ угрожают жизни 93 тысяч гражданских лиц, в том числе 40 тысяч детей, которые уже более двух лет отрезаны от гуманитарной помощи.
Жители города Дейр-эз-Зор подвергаются неизбирательным обстрелам и сталкиваются с дефицитом воды и продовольствия. Цены на продукты питания в городе в пять раз выше, чем в столице - Дамаске.
"Детский фонд ООН призывает все стороны конфликта в Сирии немедленно снять блокаду города и обеспечить безопасный и беспрепятственный доступ к детям в Дейр-эз-Зоре и детям во всех других 15 заблокированных районах в стране", - говорится в заявлении ЮНИСЕФ.