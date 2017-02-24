В Нигерии усугубляется гуманитарный кризис
24.02.2017, 18:10
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В то время как конфликты и нестабильность в Нигерии продолжают усугубляться, ситуация с продовольственной безопасностью в стране и в районе бассейна озера Чад резко ухудшается, предупредила сегодня ФАО и призвала международное сообщество к быстрым и решительным действиям, чтобы защитить миллионы семей, средства к существованию и источники питания которых зависят от сельского хозяйства, животноводства и рыболовства.
Учитывая, что следующий посевной сезон начнётся в мае, а также наличие дефицита кормов и пунктов водоснабжения для животных в период межсезонья, крайне важно поставить семьям семена сельскохозяйственных культур, инструменты и оказать поддержку животноводству, чтобы остановить дальнейшее усугубление кризиса, который в настоящее время затрагивает четыре страны: Камерун, Чад, Нигер и Нигерию.
Примерно 7,1 млн человек в настоящее время находятся в ситуации отсутствия продовольственной безопасности во всех четырёх странах. Из них 515 тыс. детей страдают от острой питательной недостаточности, что может привести к необратимым последствиям для развития ребёнка и даже смерти, если вовремя не предпринять лечение.
ФАО входит в число учреждений ООН, принимающих участие в Конференции по вопросам оказания гуманитарной помощи в Осло, организованной с целью мобилизации международного финансирования региона, находящегося в кризисной ситуации, где от 80 до 90 процентов людей полагаются на сельское хозяйство, рыболовство и оленеводство в качестве средств к существованию.
«В наиболее пострадавших районах голод продолжает свирепствовать, и миллионы людей будут оставаться запертыми в ловушке жестокого голода, если мы не предоставим возможность фермерам начать сажать сейчас, - сказал Доминик Буржон, директор Отдела по восстановлению и чрезвычайным ситуациям, представляющий ФАО на конференции. - Наши коллективные усилия не могут быть ограничены лишь недопущением массового голода - мы должны позволить людям вернуться к достойной жизни. А поддержка сельского хозяйства является ключом к обеим задачам».
Помимо сокращения масштабов голода и улучшения качества питания, инвестиции в фермеров также предоставляют много возможностей для трудоустройства, что приведет к сокращению миграции и ограничит потенциал к радикализации безработных молодых людей, отметил Буржон.
Насилие, спровоцированное действиями вооружённой группировки "Боко Харам" на северо-востоке Нигерии, перекинулось на части соседних стран в бассейне озера Чад, в частности, на север Камеруна, западную часть Чада и юго-восток Нигера с катастрофическими последствиями для продовольственной безопасности и средств к существованию.
Учитывая тот факт, что бассейн озера Чад приближается к критическому периоду в сельскохозяйственном календаре, ФАО настоятельно призывает страны обеспечить финансирование в размере 30 млн долларов США на оказание чрезвычайной помощи фермерским семьям в четырёх странах в проведении предстоящего майского посевного сезона, и предотвратить их попадание в длительную зависимость от продовольственной помощи.
В общей сложности на обеспечение производства продуктов питания и доступа к продовольствию для 3 млн человек в наиболее пострадавших регионах на ближайшие три года потребуются 232 млн долларов США. Львиная доля запрашиваемых средств - 191 млн долларов США - будет направлена в Нигерию, несущую на себе всю тяжесть кризиса.
Вооружённые конфликты заставили миллионы людей во всех четырёх странах покинуть свои дома и препятствуют доступу к сельскохозяйственным землям и активам, приводя к формированию огромных гуманитарных потребностей в регионе, который уже страдает от продовольственной необеспеченности, нищеты и деградации окружающей среды. Принимающие общины, в особенности, делали всё возможное для того, чтобы накормить перемещенных лиц, а также свои собственные семьи.
По мере улучшения доступа к гуманитарной помощи настало время определить масштабы последствий конфликта, чтобы поддержать людей, которые остались на своей земле и тех, кто решил вернуться в свои дома.
Только в одной провинции Борно население, находящееся в кризисной, чрезвычайной и катастрофической фазах продовольственной безопасности (этапы с 3 по 5 по пятиуровневой шкале, используемой гуманитарными учреждениями) увеличилось с 2 млн в августе 2016 г. до 3,3 млн в октябре-декабре 2016 года. Наиболее пострадавшие в этой группе не в состоянии прокормить себя и исчерпали все ресурсы, распродав свои активы, в том числе семена, орудия труда и животных. Без внешней помощи это число, по оценкам, поднимется до 3,6 млн в разгар межсезонья в августе 2017 года.
В Нигерии с голодом сталкиваются уже около 120 000 людей. Из них подавляющее большинство - около 96 процентов - как ожидается, будут находиться в Борно.
Экстренная помощь сельскому хозяйству должна идти рука об руку с продовольственной помощью для того, чтобы люди смогли благополучно пережить предстоящее межсезонье. С этой целью ФАО сотрудничает с Всемирной продовольственной программой для обеспечения уязвимых семей, главным образом, внутренне перемещенных лиц и принимающих общин, продовольственной помощью, а также одновременно оказывает поддержку сельского хозяйства в форме доставки семян, инструментов и удобрений. Таким образом, они смогут восстановить и защитить свои средства к существованию и сельскохозяйственные активы для непрерывного производства продуктов питания.
Долгосрочная стратегия ФАО в бассейне озера Чад уделяет особое внимание поддержке беженцев и принимающих общин, поскольку они являются наиболее уязвимыми группами в этой кризисной ситуации. Интервенции направлены на улучшение их продовольственной безопасности и питания, а также укрепление их устойчивости, чтобы они были лучше оснащены для противостояния будущим потрясениям. Кроме того, восстановление сельскохозяйственных средств производства предоставит уникальную возможность проложить путь к восстановлению и миру в пострадавших районах.
Стратегия включает в себя не только предоставление сельскохозяйственных средств производства, но и техническую подготовку, денежные переводы, обучение в области управления природными ресурсами, а также поддержку создания общественных управляемых фондов, которые помогут снизить уязвимость к потрясениям.
Учитывая, что следующий посевной сезон начнётся в мае, а также наличие дефицита кормов и пунктов водоснабжения для животных в период межсезонья, крайне важно поставить семьям семена сельскохозяйственных культур, инструменты и оказать поддержку животноводству, чтобы остановить дальнейшее усугубление кризиса, который в настоящее время затрагивает четыре страны: Камерун, Чад, Нигер и Нигерию.
Примерно 7,1 млн человек в настоящее время находятся в ситуации отсутствия продовольственной безопасности во всех четырёх странах. Из них 515 тыс. детей страдают от острой питательной недостаточности, что может привести к необратимым последствиям для развития ребёнка и даже смерти, если вовремя не предпринять лечение.
ФАО входит в число учреждений ООН, принимающих участие в Конференции по вопросам оказания гуманитарной помощи в Осло, организованной с целью мобилизации международного финансирования региона, находящегося в кризисной ситуации, где от 80 до 90 процентов людей полагаются на сельское хозяйство, рыболовство и оленеводство в качестве средств к существованию.
«В наиболее пострадавших районах голод продолжает свирепствовать, и миллионы людей будут оставаться запертыми в ловушке жестокого голода, если мы не предоставим возможность фермерам начать сажать сейчас, - сказал Доминик Буржон, директор Отдела по восстановлению и чрезвычайным ситуациям, представляющий ФАО на конференции. - Наши коллективные усилия не могут быть ограничены лишь недопущением массового голода - мы должны позволить людям вернуться к достойной жизни. А поддержка сельского хозяйства является ключом к обеим задачам».
Помимо сокращения масштабов голода и улучшения качества питания, инвестиции в фермеров также предоставляют много возможностей для трудоустройства, что приведет к сокращению миграции и ограничит потенциал к радикализации безработных молодых людей, отметил Буржон.
Насилие, спровоцированное действиями вооружённой группировки "Боко Харам" на северо-востоке Нигерии, перекинулось на части соседних стран в бассейне озера Чад, в частности, на север Камеруна, западную часть Чада и юго-восток Нигера с катастрофическими последствиями для продовольственной безопасности и средств к существованию.
Учитывая тот факт, что бассейн озера Чад приближается к критическому периоду в сельскохозяйственном календаре, ФАО настоятельно призывает страны обеспечить финансирование в размере 30 млн долларов США на оказание чрезвычайной помощи фермерским семьям в четырёх странах в проведении предстоящего майского посевного сезона, и предотвратить их попадание в длительную зависимость от продовольственной помощи.
В общей сложности на обеспечение производства продуктов питания и доступа к продовольствию для 3 млн человек в наиболее пострадавших регионах на ближайшие три года потребуются 232 млн долларов США. Львиная доля запрашиваемых средств - 191 млн долларов США - будет направлена в Нигерию, несущую на себе всю тяжесть кризиса.
Вооружённые конфликты заставили миллионы людей во всех четырёх странах покинуть свои дома и препятствуют доступу к сельскохозяйственным землям и активам, приводя к формированию огромных гуманитарных потребностей в регионе, который уже страдает от продовольственной необеспеченности, нищеты и деградации окружающей среды. Принимающие общины, в особенности, делали всё возможное для того, чтобы накормить перемещенных лиц, а также свои собственные семьи.
По мере улучшения доступа к гуманитарной помощи настало время определить масштабы последствий конфликта, чтобы поддержать людей, которые остались на своей земле и тех, кто решил вернуться в свои дома.
Только в одной провинции Борно население, находящееся в кризисной, чрезвычайной и катастрофической фазах продовольственной безопасности (этапы с 3 по 5 по пятиуровневой шкале, используемой гуманитарными учреждениями) увеличилось с 2 млн в августе 2016 г. до 3,3 млн в октябре-декабре 2016 года. Наиболее пострадавшие в этой группе не в состоянии прокормить себя и исчерпали все ресурсы, распродав свои активы, в том числе семена, орудия труда и животных. Без внешней помощи это число, по оценкам, поднимется до 3,6 млн в разгар межсезонья в августе 2017 года.
В Нигерии с голодом сталкиваются уже около 120 000 людей. Из них подавляющее большинство - около 96 процентов - как ожидается, будут находиться в Борно.
Экстренная помощь сельскому хозяйству должна идти рука об руку с продовольственной помощью для того, чтобы люди смогли благополучно пережить предстоящее межсезонье. С этой целью ФАО сотрудничает с Всемирной продовольственной программой для обеспечения уязвимых семей, главным образом, внутренне перемещенных лиц и принимающих общин, продовольственной помощью, а также одновременно оказывает поддержку сельского хозяйства в форме доставки семян, инструментов и удобрений. Таким образом, они смогут восстановить и защитить свои средства к существованию и сельскохозяйственные активы для непрерывного производства продуктов питания.
Долгосрочная стратегия ФАО в бассейне озера Чад уделяет особое внимание поддержке беженцев и принимающих общин, поскольку они являются наиболее уязвимыми группами в этой кризисной ситуации. Интервенции направлены на улучшение их продовольственной безопасности и питания, а также укрепление их устойчивости, чтобы они были лучше оснащены для противостояния будущим потрясениям. Кроме того, восстановление сельскохозяйственных средств производства предоставит уникальную возможность проложить путь к восстановлению и миру в пострадавших районах.
Стратегия включает в себя не только предоставление сельскохозяйственных средств производства, но и техническую подготовку, денежные переводы, обучение в области управления природными ресурсами, а также поддержку создания общественных управляемых фондов, которые помогут снизить уязвимость к потрясениям.