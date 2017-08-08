В ООН обеспокоены жестоким подавлением акций протеста в Венесуэле
08.08.2017, 22:10
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш внимательно следит за развитием событий в Венесуэле. Он обеспокоен тем, что дальнейшая эскалация напряженности может осложнить поиск мирного пути решения проблем, стоящих перед страной. Об этом говорится в заявлении, с которым от имени главы ООН выступил его Пресс-секретарь Стефан Дюжаррик. Между тем, из Управления ООН по правам человека во вторник сообщают о массовых нарушениях прав человека в Венесуэле.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш убежден, что кризис в Венесуэле нельзя преодолеть с помощью односторонних мер – он требует политического решения, основанного на диалоге и компромиссе. В этот "критический момент истории страны" он призывает всех ее жителей приложить максимум усилий для снижения напряженности и способствовать налаживанию политического диалога.
Власти в Венесуэле широко применяют силу для подавления акций протеста. Демонстрантов задерживают и пытают. Представители сил безопасности врываются в дома и совершают другие нарушения прав человека. Об этом сообщают сегодня эксперты Управления ООН по правам человека, опросившие очевидцев.
"Очевидцы рассказывают о том, что силы безопасности без предупреждения применяют против участников антипровительственных демонстраций слезоточивый газ и дробь", - заявила представительница Управления Равина Шамдасани.
Некоторые группы демонстрантов также прибегают к насилию, нападая на сотрудников службы безопасности, говорится в отчете. "Отдельные демонстранты прибегают к насилию, - сказала Шамдасани. - Власти должны реагировать на эти протесты в соответствии с международным правом в области прав человека. Отдельные случаи проявления насилия требуют реакции властей, однако действия небольшой группы людей не должны приводить к подавлению всего протестного движения".
Эксперты Управления не смогли попасть в Венесуэлу, поскольку власти этой страны не ответили на запрос ООН. Правозащитники готовили свой отчет, находясь в соседних странах, в частности, в Панаме. Полная версия их доклада будет опубликована в конце августа.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш убежден, что кризис в Венесуэле нельзя преодолеть с помощью односторонних мер – он требует политического решения, основанного на диалоге и компромиссе. В этот "критический момент истории страны" он призывает всех ее жителей приложить максимум усилий для снижения напряженности и способствовать налаживанию политического диалога.
Власти в Венесуэле широко применяют силу для подавления акций протеста. Демонстрантов задерживают и пытают. Представители сил безопасности врываются в дома и совершают другие нарушения прав человека. Об этом сообщают сегодня эксперты Управления ООН по правам человека, опросившие очевидцев.
"Очевидцы рассказывают о том, что силы безопасности без предупреждения применяют против участников антипровительственных демонстраций слезоточивый газ и дробь", - заявила представительница Управления Равина Шамдасани.
Некоторые группы демонстрантов также прибегают к насилию, нападая на сотрудников службы безопасности, говорится в отчете. "Отдельные демонстранты прибегают к насилию, - сказала Шамдасани. - Власти должны реагировать на эти протесты в соответствии с международным правом в области прав человека. Отдельные случаи проявления насилия требуют реакции властей, однако действия небольшой группы людей не должны приводить к подавлению всего протестного движения".
Эксперты Управления не смогли попасть в Венесуэлу, поскольку власти этой страны не ответили на запрос ООН. Правозащитники готовили свой отчет, находясь в соседних странах, в частности, в Панаме. Полная версия их доклада будет опубликована в конце августа.
Источник: ООН