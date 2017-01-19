В ООН приветствовали решение президента Обамы снять с Судана односторонние санкции
19.01.2017, 21:25
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня эксперт ООН Идрис Джазаир приветствовал недавнее решение президента Барака Обамы снять большое число односторонних санкций, введённых США в отношении Судана. Он сказал, что Обама останется в памяти как лидер, прислушивающийся к голосу международного сообщества и чаяниям народа, страдающего от этих санкций.
"Сняв санкции с Судана после аналогичных решений по Кубе и Ирану, президент Обама останется в памяти как лидер, прислушивающийся к международному сообществу и к тем, кого затронули эти санкции, особенно к бедным и обездоленным людям, которые стали непреднамеренными жертвами этих мер", - заявил Специальный докладчик.
Специальный докладчик по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека Идрис Джазаир сказал, что в ходе своего визита в Судан в 2015 году сам видел негативные последствия односторонних санкций для жителей этой страны.
Специальный докладчик отметил, что решение президента Обамы было объявлено в связи с "позитивными шагами", предпринятыми правительством Судана в течение последних шести месяцев. Идрис Джазаир призвал суданские власти активизировать усилия по укреплению мира и стабилизации, способствовать соблюдению прав человека.
Напомним, что раннее в своём заявлении эксперт ООН по правам человека Идрис Джазаир призвал государства обращаться в Международный Суд ООН с тем, чтобы доказать неправомерность односторонних мер, а также добиваться создания механизмов выплаты компенсаций тем, кто пострадал от санкций, введённых в обход Совета Безопасности ООН.
Спецдокладчик отметил, что на сегодняшний день треть человечества всё ещё живёт в странах, против которых применяются односторонние принудительные меры – односторонние санкции.
"Сняв санкции с Судана после аналогичных решений по Кубе и Ирану, президент Обама останется в памяти как лидер, прислушивающийся к международному сообществу и к тем, кого затронули эти санкции, особенно к бедным и обездоленным людям, которые стали непреднамеренными жертвами этих мер", - заявил Специальный докладчик.
Специальный докладчик по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека Идрис Джазаир сказал, что в ходе своего визита в Судан в 2015 году сам видел негативные последствия односторонних санкций для жителей этой страны.
Специальный докладчик отметил, что решение президента Обамы было объявлено в связи с "позитивными шагами", предпринятыми правительством Судана в течение последних шести месяцев. Идрис Джазаир призвал суданские власти активизировать усилия по укреплению мира и стабилизации, способствовать соблюдению прав человека.
Напомним, что раннее в своём заявлении эксперт ООН по правам человека Идрис Джазаир призвал государства обращаться в Международный Суд ООН с тем, чтобы доказать неправомерность односторонних мер, а также добиваться создания механизмов выплаты компенсаций тем, кто пострадал от санкций, введённых в обход Совета Безопасности ООН.
Спецдокладчик отметил, что на сегодняшний день треть человечества всё ещё живёт в странах, против которых применяются односторонние принудительные меры – односторонние санкции.