В УВКБ приветствовали готовность Украины упростить процедуры пересечения линии размежевания в зоне конфликта
25.01.2017, 20:05
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) приветствовали принятый правительством Украины План действий по отдельным районам Донецкой и Луганской областей. В Плане, в частности, поставлена задача упростить процедуру пересечения линии разграничения.
В документе, по мнению экспертов УВКБ, содержится ещё целый ряд важных положений. Так, в нём говорится о намерении правительства оказывать некоторые административные услуги в специальных центрах, которые будут открыты рядом с линией разграничения. Людям не надо будет выстаивать в очередях с тем, чтобы поехать в другой город для регистрации новорождённого. В этих центрах жители районов, затронутых конфликтом, смогут получить паспорт и зарегистрировать брак, выписать свидетельство о рождении или смерти.
План предусматривает меры по обеспечению социальной защиты населения. В нём предусмотрен доступ к бесплатной юридической помощи на территориях рядом с линией разграничения. Особое внимание в документе уделяется положению детей, проживающих на неподконтрольных правительству территориях. В документе описана упрощённая процедура воссоединения детей со своими семьями. В новом нормативном акте говорится, что все граждане, проживающие на неподконтрольных правительству территориях, должны иметь неограниченный доступ к учебным заведениям на всей территории Украины.
"Этот План - обнадёживающий шаг на пути выполнения Украиной своих международных обязательств в сфере защиты всех граждан без какой-либо дискриминации и предотвращения дальнейшего перемещения людей. План действий соответствует положениям резолюции Совета Безопасности ООН от 17 февраля 2015 года, направленным на мирное урегулирование конфликта на востоке Украины", - говорится в заявлении УВКБ.
Во время своего первого официального визита в Украину в ноябре 2016 года Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди призвал все стороны конфликта способствовать свободе передвижения людей, в частности, на пропускных пунктах на востоке Украины.
В УВКБ заявили, что готовы поддержать новый План, который, по мнению экспертов ООН, закладывает хорошую основу для социальной слаженности и защиты всех граждан страны без какой-либо дискриминации.
В документе, по мнению экспертов УВКБ, содержится ещё целый ряд важных положений. Так, в нём говорится о намерении правительства оказывать некоторые административные услуги в специальных центрах, которые будут открыты рядом с линией разграничения. Людям не надо будет выстаивать в очередях с тем, чтобы поехать в другой город для регистрации новорождённого. В этих центрах жители районов, затронутых конфликтом, смогут получить паспорт и зарегистрировать брак, выписать свидетельство о рождении или смерти.
План предусматривает меры по обеспечению социальной защиты населения. В нём предусмотрен доступ к бесплатной юридической помощи на территориях рядом с линией разграничения. Особое внимание в документе уделяется положению детей, проживающих на неподконтрольных правительству территориях. В документе описана упрощённая процедура воссоединения детей со своими семьями. В новом нормативном акте говорится, что все граждане, проживающие на неподконтрольных правительству территориях, должны иметь неограниченный доступ к учебным заведениям на всей территории Украины.
"Этот План - обнадёживающий шаг на пути выполнения Украиной своих международных обязательств в сфере защиты всех граждан без какой-либо дискриминации и предотвращения дальнейшего перемещения людей. План действий соответствует положениям резолюции Совета Безопасности ООН от 17 февраля 2015 года, направленным на мирное урегулирование конфликта на востоке Украины", - говорится в заявлении УВКБ.
Во время своего первого официального визита в Украину в ноябре 2016 года Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди призвал все стороны конфликта способствовать свободе передвижения людей, в частности, на пропускных пунктах на востоке Украины.
В УВКБ заявили, что готовы поддержать новый План, который, по мнению экспертов ООН, закладывает хорошую основу для социальной слаженности и защиты всех граждан страны без какой-либо дискриминации.