Встреча в Астане создала благоприятные условия для запуска межсирийских переговоров в феврале
27.01.2017, 21:55
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Результаты встречи в Астане – важный вклад в мирное урегулирование конфликта в Сирии посредством переговоров под эгидой ООН, которые должны состояться в феврале. Об этом сегодня на брифинге в Женеве заявила пресс-секретарь Специального посланника ООН по Сирии Яра Шариф.
По её словам, в результате международной встречи в Казахстане было достигнуто три важных результата:
Впервые представители сирийского правительства и оппозиции находились в одном зале заседаний и выслушали требования друг друга, связанные в основном с режимом прекращения огня. Это, по мнению представителя ООН, поможет создать благоприятную атмосферу для обсуждения сирийскими сторонами запуска политического переговорного процесса под эгидой ООН в следующем месяце в Женеве
Трёхсторонний мониторинговый механизм, созданный Россией, Турцией и Ираном – гарантами полного осуществления прекращения огня – представляет собой конкретный шаг на пути дальнейшего осуществления резолюции 2236 Совета Безопасности ООН.
Совместное заявление, принятое Ираном, Российской Федерацией и Турцией по окончании встречи в Астане, укрепляет режим прекращение огня
"Что касается ООН, то она готова, в случае необходимости, помогать сторонам трёхстороннего механизма в деле укрепления режима прекращения огня. Мы считает, что всеобъемлющее прекращение огня - важнейший фактор в продвижении к политическому решению – единственному возможному пути достижения мира в Сирии посредством межсирийских переговоров под эгидой ООН", - сказала Яра Шариф.
Она сообщила, что с целью подготовки к февральским переговорам в понедельник Специальный посланник ООН Стаффан де Мистура отправится в Нью-Йорк, где проведёт консультации с Генеральным секретарём ООН и выступит с брифингом в Совете Безопасности.
По её словам, в результате международной встречи в Казахстане было достигнуто три важных результата:
Впервые представители сирийского правительства и оппозиции находились в одном зале заседаний и выслушали требования друг друга, связанные в основном с режимом прекращения огня. Это, по мнению представителя ООН, поможет создать благоприятную атмосферу для обсуждения сирийскими сторонами запуска политического переговорного процесса под эгидой ООН в следующем месяце в Женеве
Трёхсторонний мониторинговый механизм, созданный Россией, Турцией и Ираном – гарантами полного осуществления прекращения огня – представляет собой конкретный шаг на пути дальнейшего осуществления резолюции 2236 Совета Безопасности ООН.
Совместное заявление, принятое Ираном, Российской Федерацией и Турцией по окончании встречи в Астане, укрепляет режим прекращение огня
"Что касается ООН, то она готова, в случае необходимости, помогать сторонам трёхстороннего механизма в деле укрепления режима прекращения огня. Мы считает, что всеобъемлющее прекращение огня - важнейший фактор в продвижении к политическому решению – единственному возможному пути достижения мира в Сирии посредством межсирийских переговоров под эгидой ООН", - сказала Яра Шариф.
Она сообщила, что с целью подготовки к февральским переговорам в понедельник Специальный посланник ООН Стаффан де Мистура отправится в Нью-Йорк, где проведёт консультации с Генеральным секретарём ООН и выступит с брифингом в Совете Безопасности.