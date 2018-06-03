Совет по вопросам миграционной политики Немецкого автономного округа отчитался о результатах миграционной политики в регионе за последние 4 месяца. Как считают эксперты данного органа, ситуация с миграцией в регионе довольно стабильная. С начала 2018 года количество мигрантов и туристов, имеющих иностранное гражданство или не имеющих такового, составило 1 тысячу 417 человек. Среди них есть, как и рабочие с их семьями, так и просто туристы.

По подсчётам УМВД Российской Федерации, которое занимается непосредственно НАО, из-за начала лета и потепления заметно увеличилось число желающих приехать в регион на заработки. За последнею треть года иностранцами было оформлено 113 патентов. Как правило среди желающих приехать на заработки превалируют жители Украины, Белоруссии, а также граждане Таджикистана и Узбекистана. Традиционно популярными направлениями заработка являются строительные фирмы и компании, занимающиеся добычей полезных ископаемых.

Благодаря продаже патентов, регион смог получить в свой бюджет более 6.1 миллиона рублей. В неё входит доход с физлиц в качестве фиксированного аванса за платёж. То есть эта сума является только частью уплаты, что хорошо скажется на финансах региона.

В настоящее время на территории Немецкого округа трудоустроены 735 иностранцев. Среди них 424 приобрели патенты, а 311 могут работать без каких-либо документов. Так же в этом году было выдано около 47 разрешений на временное проживание, 10 разрешений на проживание, а 19 иностранцев смогли стать гражданами России. Так же было отменено 3 разрешения на жительство и 5 патентов для иностранцев. Еще 9 человек по заключению суда будут депортированы за пределы РФ.

По последним данным новоприбывшие никаким образом не влияют на количество преступлений, вследствие чего можно сказать, что ситуация с мигрантами находится под полным контролем в регионе. Так же в качестве профилактики в регионе проводятся мероприятия по объяснению законов РФ новоприбывшим, во избежание каких-либо грядущих недоразумений.