ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Единый государственный экзамен по русскому языку, наряду с базовой математикой, является обязательным для всех выпускников школы. Рособрнадзор опубликовал данные о количестве учеников, которые сдали экзамен на максимальный балл.

ЕГЭ - последний шаг, отделяющий одиннадцатиклассника от университета, он носит в себе определенную специфику и требует предварительной подготовки, так как даже если школьные знания ученика находятся на высоком уровне, он может не справиться с заданиями, составленными на ином уровне, отличном от школьного.

В этом году результаты проведения экзамена практически совпали с прошлогодними, а в некоторых случаях даже стали лучше.

На ЕГЭ по русскому языку в этот раз пришло 645 с половиной тысяч человек, а это на 29 тысяч больше, чем в 2017 году. Экзаменуемые, получившие минимально необходимый для окончания школы балл (24), составили всего 0,4% - это на 0,2% меньше, чем в прошлом году.

Комплекс заданий оценивается по системе от одного до ста баллов, и людей, набравших максимальное количество баллов, этим летом стало 3722 - это идентично прошлому разу.

Тех, кто не смог набрать минимальны балл, не являясь носителем русского языка, стало тоже меньше.

Впервые ЕГЭ был опробован в России в 2001 году, инноватором выступил министр Владимир Филиппов, тогда экзамен был проведен лишь в трех республиках и двух областях.

С каждым годом количество городов-организатор Единого государственного экзамена только увеличивалось, так в 2002 он проводился уже в шестнадцати регионах страны, в 2003 - в сорока семи субъектах России, а в 2004 - в шестидесяти пяти.

С 2001 по 2008 год перечень предметов для экзаменуемых устанавливался отдельно каждым регионом.

Ежегодно в систему экзаменации вводятся поправки и дополнения. То же самое касается и Государственного итогового экзамена (ГИА) или ОГЭ, в котором увеличивается количество обязательных к сдаче предметов.

Последние в 2018 году экзамены будут сдаваться в резервные дни: 25 июня (математика: базовая и профильная), 26 июня (русский язык), 27 июня (химия и история, биология и иностранные языки), 28 июня (обществознание, литература и физика), 29 июня (устная часть по иностранным языкам) и 2 июля - последний резервный день для всех предметов.