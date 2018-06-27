ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В День молодежи президент Татарстана Рустам Минниханов объявил о назначении министерства по работе с молодежью.

В день праздника президент поздравил молодых людей, использовав наиболее привычную для них среду - социальную сеть Инстаграм. Затем он пришел лично поздравить молодежь, встретился с победителями конкурсов в здании финансового института КФУ.

Президенту анонсировали новые проекты, которые реализуют молодые люди. Молодежное правительство Татарстана участвовало в десятом Съезде молодежных правительств Российской Федерации, а в прошлом году вошло в топ-десять лучших.

Из других достижений: сборная студентов Татарстана одержала победу в третьей Интеллектуальной олимпиаде Приволжского округа, получила Гран-при Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна», выиграла сорок два молодежных гранта в прошлом году, в четвертый раз одержала безоговорочную победу в «Студенческой весне».

Также отмечается, что в республике молодые люди составляют восемьсот сорок тысяч человек, а это 22% от всего населения, Татарстан отпраздновал 55-летие студенческих отрядов, теперь объявлено о завершении формирования молодежного правительства Татарстана, а также в регионе отпраздновали десятилетие «Патриота» - крупнейшего центра в России.

Татарстан активно развивается и мотивирует молодых людей, так президент республики пообещал, что будет их поддерживать и не мешать.



Новое ведомство - Министерство по делам молодежи в Татарстане возглавляет министр Дамир Фаттахов, активный и молодой активист. После небольшого концерта в актовом зале слово взял президент, а Фаттахов продолжил.

«Никаких сомнений, что молодое поколение является движущей силой всех преобразований, лучших будущих проектов нашей республики. Вы яркие, открытые, дерзкие в хорошем смысле слова. Опираясь на вас, благодаря вам, Татарстан всегда будет оставаться таким ярким, современным и актуальным,» - мотивирует министр молодежь.

Теперь, по его словам, молодое поколение всего будет иметь возможность самореализации.