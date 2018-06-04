ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Относительно недавно интернет потряс ряд скандалов, связанных со сдачей ОГЭ. В начале ряд СМИ выяснил, что ответы на некоторые вопросы, а иногда и на все, вполне продаются в интернете. Сразу отовсюду посыпалась критика в сторону российской системы образования, были даже проделаны профилактические беседы. Разразившаяся буча возможно бы и сошла на нет, однако за этим последовал еще один скандал. Оказывается в Дагестане из-за коррупции студенты за деньги могут сдать экзамен не напрягаясь. Это в свою очередь даже породило школьный туризм, когда ученики со всей России выбирали именно дагестанские школы для сдачи.

Сказать, что это обернулось катастрофой, это ничего не сказать. Пришедшие на первые семестры в университеты ученики, сдавшие ОГЭ и ЕГЭ в этом регионе не знали ровным счетом ничего. Ошибки доходили до того, что слово «поехали» могли написать раздельно «по ехали». Поэтому министерству образования было поручено переработать и улучшить систему, дабы повысить доверие к результатам сданных тестов.

С этого момента было принято решение выдавать разные варианты работ в зависимости от региона. Поэтому купив ответы в той же Москве, ученики не смогут использовать их в Петербурге. Более того, даже на одну область могут приходится разные варианты, что заметно усложняет жизнь хитрым школьникам. Будут так же запрещены собственные дивайсы, включая даже калькулятор. Так же будут жёстче следить за попытками поговорить с соседом и использовать мобильный телефон. За подобное нарушитель рискует моментально вылететь из класса. В случае же необходимости медицинской помощи или необходимости пойти в туалет, ученик прежде должен сдать учителю свою работу, дабы не допустить возможность использования телефона или шпаргалок в туалете.

Согласно этим рекомендациям, чтобы сдать ОГЭ по математике хотя бы на тройку, необходимо набрать не менее 8 первичных баллов. Это равносильно правильному выполнению 8 заданий из части 1. Для пятерки необходимо набрать 22-32 первичных балла. С таблицей перевода первичных баллов в оценки по пятибалльной системе можно ознакомиться.