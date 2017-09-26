ОРЕАНДА-НОВОСТИ. «АК БАРС» Банк совместно с экспертами собственной инновационной лаборатории «АК БАРС Цифровые Технологии» первым в Татарстане провёл тестирование автоматизированной системы по привлечению новых сотрудников - робота-рекрутера Вера.

Разработка компании Stafory робот-рекрутер Вера работает на базе технологии искусственного интеллекта. Система действует по алгоритму: анализ резюме на сайте вакансий, отбор кандидатов по параметрам актуальных вакансий банка, звонки кандидатам, отправка писем с описанием вакансии и передача результатов обзвона и информации о соискателях в HR-отдел банка.

Применение робота позволило эффективно распределить работу сотрудников отдела, сэкономить время поиска и административные ресурсы. «По результатам тестирования Вера обработала 1216 резюме за 10 часов - на обработку такого же количества резюме «вручную» одному специалисту понадобилось бы как минимум 25 дней», - комментирует Елена Сабирзянова, менеджер по персоналу лаборатории «АК БАРС Цифровые Технологии».