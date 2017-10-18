ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Департамент общественных связей государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) сообщает о том, что 18 октября 2017 года начинаются выплаты страхового возмещения вкладчикам кредитной организации КБ "МФБанк" ООО (г. Москва). Официальное сообщение о месте, времени, форме и порядке приёма заявлений на получение страхового возмещения размещено на сайте АСВ (www. asv. org. ru раздел "Страхование вкладов/Страховые случаи"), а также публикуется 18 октября 2017 года в газете "Московская правда".

Приём заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а также выплата возмещения осуществляются через АО "Россельхозбанк", действующее от имени АСВ и за его счёт в качестве банка-агента, с 18 октября 2017 года по 18 октября 2018 года. C 19 октября 2018 года приём заявлений, иных необходимых документов и выплата возмещения будут осуществляться либо через банк-агент, либо АСВ самостоятельно, о чём будет сообщено дополнительно.

Согласно полученному реестру обязательств КБ "МФБанк" ООО за выплатой страхового возмещения на сумму около 1,73 млрд руб. могут обратиться порядка 2,4 тыс. вкладчиков, в том числе около 120 вкладчиков, имеющих счета (вклады) для предпринимательской деятельности, на сумму около 15,1 млн руб.