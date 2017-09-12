Альфа-Банк предоставил 17,5 млрд рублей VimpelCom Holdings B.V. на рефинансирование и общекорпоративные цели
12.09.2017, 18:58
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Альфа-Банк и дочернее предприятие компании VEON Ltd. (NASDAQ: VEON, Euronext Amsterdam: VEON) - VimpelCom Holdings B.V. - заключили кредитное соглашение на сумму 17,5 миллиардов рублей сроком на 5 лет. Средства будут направлены на рефинансирование текущей задолженности VimpelCom Holdings B.V. и общекорпоративные цели.
VEON Ltd. (акции VEON Ltd. котируются на биржах NASDAQ и Euronext Amsterdam) является мировым поставщиком связи, со стремлением быть первым в персональных интернет сервисах для более чем 235 миллионов клиентов, которых компания обслуживает на данный момент, и для многих других в ближайшие годы.
"Альфа-Банк успешно сотрудничает с VEON Ltd. и её дочерней структурой VimpelCom Holdings B.V. на протяжении многих лет. Подписание этого соглашения способствует дальнейшему укреплению наших долгосрочных отношений", - отметил Член Правления Альфа-Банка, со-руководитель блока "Корпоративно-инвестиционный банк" Максим Першин.
VEON Ltd. (акции VEON Ltd. котируются на биржах NASDAQ и Euronext Amsterdam) является мировым поставщиком связи, со стремлением быть первым в персональных интернет сервисах для более чем 235 миллионов клиентов, которых компания обслуживает на данный момент, и для многих других в ближайшие годы.
"Альфа-Банк успешно сотрудничает с VEON Ltd. и её дочерней структурой VimpelCom Holdings B.V. на протяжении многих лет. Подписание этого соглашения способствует дальнейшему укреплению наших долгосрочных отношений", - отметил Член Правления Альфа-Банка, со-руководитель блока "Корпоративно-инвестиционный банк" Максим Першин.
Источник: Альфа-Банк