ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С 11 сентября розничный бизнес банка ВТБ снижает ставки по кредитам наличными и рефинансированию на 1-2 п.п.

Корпоративным клиентам ВТБ кредиты наличными теперь доступны по фиксированной ставке 16,9% годовых. В случае, если данные клиенты работают в бюджетной сфере, ставка установлена на уровне 15,9%.

Для зарплатных клиентов ВТБ ставка по-прежнему составляет 15,9% годовых (в рамках программы "Люди дела" - 14,9%), для внешних клиентов – от 16,9%.

При рефинансировании кредитов других банков теперь действует минимальная фиксированная ставка в размере 13,5% годовых. При этом для клиентов, не относящихся к категории зарплатных или корпоративных, средняя ставка по этой программе снижена на 2 п.п.