ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Банк "Возрождение" снизил ставки по кредитам на покупку квартир в новостройках и на вторичном рынке недвижимости. Базовая процентная ставка по программе "Новостройка" опустится до 9,9% годовых, по программе "Квартира" (вторичный рынок) до 10,3%. Уровень ставок сокращается в среднем на 0,5 п.п.

По ипотечной программе "Новостройка" минимальная ставка 9,9% годовых действует для кредитов с первоначальным взносом от 20%. На вторичном рынке недвижимости по программе "Квартира" при первоначальном взносе от 20% ставка 10,3% действует для клиентов, получающих заработную плату на карту Банка, для всех остальных категорий клиентов ставка составит 10,5% годовых.