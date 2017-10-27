ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 27 октября 2017 г. Mail.Ru Group Limited (MAIL:IL, в дальнейшем именуемая «компания»), одна из крупнейших интернет-компаний русскоязычного сегмента сети, сегодня публикует неаудированную отчетность в соответствии с МСФО и сегментные финансовые данные за третий квартал 2017 года и за первые девять месяцев 2017 года.

Основные показатели

Третий квартал 2017 г

- В третьем квартале 2017 года совокупная сегментная выручка компании выросла на 39,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 13 577 млн руб.

- В третьем квартале 2017 года совокупный сегментный показатель EBITDA вырос на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 4 260 млн руб.

- В третьем квартале 2017 года совокупная чистая прибыль компании уменьшилась на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 2 918 млн руб.

Первые девять месяцев 2017 г.

- За первые девять месяцев 2017 года совокупная сегментная выручка компании выросла на 35,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 39 905 млн руб.

- За первые девять месяцев 2017 года совокупный сегментный показатель EBITDA вырос на 9,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 14 106 млн руб.

- За первые девять месяцев 2017 года совокупная чистая прибыль компании выросла на 12,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 9 730 млн руб.

Остаток денежных средств на счетах по состоянию на 30 сентября 2017 г. составил 9 718 млн руб.

Недавние события

- Вышло крупное обновление приложений ВКонтакте для iOS и Android: в новом дизайне, с упрощенной навигацией, новым разделом «Рекомендации» (персонализированная подборка контента) и гибкой системой уведомлений.

- ВКонтакте представил алгоритм «Прометей», позволяющий находить популярных или потенциально популярных авторов и продвигать создаваемый ими контент в разделе «Рекомендации»; также был анонсирован релиз платформы для создания лонгридов с возможностью форматирования текста и добавления мультимедийного контента.

- Новый инструмент для сообществ ВКонтакте: сообщество может присоединиться к рекламной сети и получать доход от размещения рекламных записей на страницах сообщества и в ленте новостей подписчиков.

- Вышло новое приложение VK Admin для iOS и Android: оно позволяет администраторам сообществ общаться с подписчиками и клиентами, принимать заказы, добавлять и редактировать товары и услуги, отслеживать статистику и т.д.

- ВКонтакте запустил мобильную игровую платформу на базе HTML5 — Direct Games. Игры работают в мобильных приложениях ВКонтакте и не требуют отдельной установки.

- В OK Live для Android появилась возможность стриминга в Full HD.

- Delivery Club представил встроенное «мини-приложение» ВКонтакте, работающее в десктопной и мобильной версии социальной сети.

- Реализованы многочисленные обновления Delivery Club: еда с собой, любимые рестораны, персонализированные промокоды и повторение заказа.

- Представлен новый контент для Warface, War Robots, HAWK, Juggernaut Wars и консольной версии Skyforge.

- Состоялись финальные матчи киберспортивного турнира Warface «Атлас войны» (более 2,5 млн просмотров; трансляцию одновременно смотрели до 33 тыс. зрителей).

- Объявления, размещенные на Am.ru, теперь доступны на Юле.

- На Юле стартовал раздел «Недвижимость», позволяющий полностью реализовать продажу жилья — от размещения объявления до закрытия сделки.

- На Юле появилась возможность платного продвижения объявлений.

- Почта Mail.Ru реализовала денежные переводы на любые адреса любых почтовых сервисов, а также добавила поддержку CSS-свойств и адаптивности писем.

- В приложениях myMail и Почты Mail.Ru появилась новая функция: подсказки для быстрых ответов, основанная на использовании машинного обучения.

- В мобильных приложениях Облака Mail.Ru реализовано распознавание лиц и группировка снимков по людям, которые на них изображены.

- Состоялся трехдневный хакатон ВКонтакте, в котором приняли участие более трехсот талантливых программистов, дизайнеров и других IT-специалистов.

Комментируя результаты деятельности компании, Дмитрий Гришин, председатель Совета директоров компании, и Борис Добродеев, генеральный директор (Россия) Mail.Ru Group, сказали:

«Результаты третьего квартала и первых девяти месяцев 2017 года свидетельствуют о продолжении стабильного роста. С учётом всех наших приобретений на сопоставимой основе, выручка в третьем квартале выросла на 39,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 13 577 млн руб. Как мы уже говорили ранее, 2017 год для нас стал периодом инвестиций, и мы продолжаем активно вкладывать в ряд наших новых проектов, которые на данном этапе не являются прибыльными. С учётом этих обстоятельств показатель EBITDA вырос на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 4 260 млн руб. За первые девять месяцев 2017 года выручка на сопоставимой основе выросла на 35,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 39 905 млн руб., в то время как показатель EBITDA увеличился на 9,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 14 106 млн руб.

В третьем квартале продолжился стабильный рост выручки от рекламы. Этому способствует влияние трендов последних лет, касающихся распределения бюджетов и цен на рекламу. Как и в первом полугодии, мы продолжаем продвигать наши новые мобильные продукты, что ведёт к ограничению доступного для продажи объёма рекламного инвентаря. Несмотря на это, в третьем квартале выручка от рекламы выросла на 32,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 5 821 млн руб. Самые высокие темпы роста по-прежнему демонстрирует выручка от рекламы в лентах новостей социальных сетей, в том числе от видеорекламы. Продолжается перераспределение рекламных бюджетов в пользу мобильной рекламы, что позволяет нам пользоваться преимуществом, которое дает нам наше лидерство в мобильном сегменте рунета. Многие традиционные офлайн-бренды распределяют все большую часть рекламного бюджета на продвижение в соцсетях и активнее используют мобильную рекламу, включая видео в лентах новостей соцсетей. Мы также реализовали с различными брендами множество креативных промокампаний с использованием чат-ботов, масок, подарков и стикеров.

В третьем квартале ВКонтакте, как и прежде, продемонстрировала отличные результаты – в частности, продолжился рост вовлечённости пользователей. Недавнее исследование Mediascope вновь подтвердило лидерство ВКонтакте среди российских мобильных приложений по размеру как дневной, так и месячной аудитории (в городах с населением от 100 000, по данным за август 2017 г.). В третьем квартале выручка ВКонтакте увеличилась на 60,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 3 417 млн руб. Основную часть выручки, как и ранее, приносит реклама; хотя в третьем квартале рост IVAS ВКонтакте продолжился, выручка от рекламы по-прежнему растет быстрее, чем общая выручка. Команда ВКонтакте продолжает активно развивать платформу, делая её удобнее для пользователей. В третьем квартале были представлены крупные обновления мобильных приложений ВКонтакте: появились новые функции и разделы. Также был анонсирован ряд инициатив ВКонтакте, позволяющих по-новому создавать, распространять и монетизировать контент. Мы уверены, что эти обновления будут способствовать дальнейшему росту вовлечённости пользователей и позитивно повлияют на всю экосистему ВКонтакте в целом.

В оставшиеся месяцы 2017 года мы по-прежнему будем фокусироваться на нативной рекламе, в особенности на мобильных устройствах; мы планируем продолжить это и в 2018 году. Как мы уже говорили, мы ожидаем, что загруженность рекламного инвентаря и стоимость размещения продолжат расти. Мы по-прежнему считаем, что рост вовлечённости пользователей и развитие платформы обеспечивают ВКонтакте значительный потенциал.

В третьем квартале 2017 года наша выручка от MMO-игр выросла на сопоставимой основе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 82,8%, составив 4 392 млн руб. Кроме того, продолжает расти выручка на международном рынке: в третьем квартале она обеспечила 56% всей выручки от MMO. Рост в третьем квартале обеспечен солидной базой, в том числе продолжающимся успехом как давно существующих, так и новых игр. Warface и War Robots по-прежнему показывают отличные результаты и остаются нашими крупнейшими играми. В конце второго квартала состоялся мировой запуск HAWK на Android – игра уже набрала популярность. Мы запланировали ряд запусков на четвертый квартал и готовим плотный график релизов на 2018 год.

В третьем квартале 2017 года выручка от IVAS выросла на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Создание и развитие мобильных IVAS-сервисов остаётся непростой задачей, однако мы довольны первыми результатами наших новых инициатив в области кроссплатформенных IVAS, в особенности сервисов по подписке, в том числе сервиса «VIP» в Одноклассниках. В то же время, на данный момент этих инициатив недостаточно для полного нивелирования снижения выручки от десктопных IVAS. Мы будем и далее изучать возможности в сфере новых мобильных продуктов, но по-прежнему ожидаем, что доля IVAS в общей выручке будет снижаться.

В третьем квартале Delivery Club продолжил демонстрировать значительный рост всех операционных метрик. Интеграция ZakaZaka продолжается и мы планируем завершить её до конца года. В третьем квартале 2017 года среднемесячное число заказов, сделанных пользователями объединенного бизнеса Delivery Club, выросло на 84% по сравнению с прошлым годом и составило 735 000, а количество ресторанов-партнёров превысило 6 200. Мы по-прежнему развиваем продукт, упрощая процесс заказа еды для пользователей и процесс приема и обработки заказов для ресторанов. Учитывая актуальные тенденции, мы полагаем, что в четвертом квартале 2017 года выручка Delivery Club продолжит активный рост. Delivery Club будет укреплять лидирующую позицию на рынке, оставаясь в инвестиционной фазе в течение 2017 года. Однако, хотя в настоящий момент бизнес не прибылен, мы начали оптимизацию маркетинговых каналов и по-прежнему полагаем, что сервис начнет приносить прибыль в течение 2018 года.

С момента запуска, состоявшегося два года назад, Юла, наш сервис объявлений с привязкой к геолокации, постоянно наращивает аудиторию. Рост продолжился и в третьем квартале 2017 года: Юла достигла новой отметки – 22 млн активных пользователей в месяц и 4,5 млн в день на всех платформах. Приложение стабильно держится в топ-5 общего рейтинга российского App Store и Google Play (по данным App Annie). Мы продолжаем расширять охват Юлы – в частности через интеграцию с Am.ru и запуск раздела «Недвижимость» на десктопе и мобильных платформах. В октябре 2017 года мы начали эксперименты с монетизацией в формате платного продвижения объявлений; мы планируем расширить монетизацию в 2018 году. Отзывы пользователей по-прежнему очень позитивны и вовлеченность велика; учитывая это, мы полагаем, что в оставшиеся месяцы 2017 года аудитория продолжит расти".