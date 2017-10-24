ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Яндекс (NASDAQ: YNDX), крупнейшая российская поисковая система и интернет-портал, объявляет неаудированные финансовые результаты за третий квартал 2017 года.

Ключевые финансовые показатели за III квартал 2017 года:

• Консолидированная выручка выросла по сравнению с аналогичным показателем за третий квартал прошлого года на 21% — до 23,4 млрд рублей (404,0 млн долларов США).

• Чистая прибыль составила 0,9 млрд рублей (14,7 млн долларов) и снизилась по сравнению с аналогичным показателем за третий квартал 2016 года на 65%.

• Рентабельность по чистой прибыли — 3,6%.

• Скорректированная чистая прибыль (Adjusted net income) составила 2,4 млрд рублей (40,9 млн долларов США), что на 37% ниже аналогичного показателя за третий квартал прошлого года.

• Отношение (рентабельность) скорректированной чистой прибыли к выручке (Adjusted net income margin) — 10,1%.

• Скорректированный показатель EBITDA (Adjusted EBITDA) составил 5,7 млрд рублей (98,2 млн долларов США) и уменьшился на 17% по сравнению с аналогичным показателем за третий квартал прошлого года.

• Отношение (рентабельность) скорректированного показателя EBITDA к выручке (Adjusted EBITDA margin) — 24,3%.

• Объём денежных средств, депозитов и вложений в долговые ценные бумаги на 30 сентября 2017 года составил 66,6 млрд рублей (1148,7 млн долларов США).

Ключевые операционные показатели и достижения за III квартал 2017 года:

• Доля компании на российском поисковом рынке (включая поиск на мобильных устройствах) в третьем квартале 2017 года составила в среднем 54,9%, достигнув в сентябре 55,5%, тогда как во втором квартале этого года она составляла 54,3% (по данным аналитического сервиса Яндекс.Радар).

• В России доля поисковых запросов к Яндексу на устройствах на базе Android составила в третьем квартале 2017 года 41,2%, во втором квартале 2017 года — 38,2%, в октябре (за период с 1 по 22 октября) — в среднем 43,9% (по данным аналитического сервиса Яндекс.Радар).

• Количество поисковых запросов (search queries) увеличилось по сравнению с аналогичным показателем за третий квартал 2016 года на 7%.

• Количество платных кликов (paid clicks) на сайтах Яндекса и на сайтах Рекламной сети Яндекса выросло в совокупности на 6% по сравнению с аналогичным показателем за третий квартал 2016 года.

• Средняя цена за клик (cost per click) выросла на 12% по сравнению с аналогичным показателем за третий квартал 2016 года.

• Число поездок Яндекс.Такси выросло на 360% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

• Яндекс запустил новый поисковый алгоритм «Королёв».

• Яндекс и Uber объявили об объединении сервисов онлайн-заказа такси в России и пяти соседних странах.

• Яндекс и Сбербанк подписали соглашение о намерении создать совместное предприятие на базе Яндекс.Маркета.

События после отчётной даты:

• Яндекс представил Алису — первого голосового помощника на основе нейронных сетей, созданного для российской аудитории.

«В этом квартале мы снова добились высоких результатов: выручка компании выросла на 21%, значительно увеличилась наша доля на Android, — говорит Аркадий Волож, руководитель группы компаний Яндекса. — Я также очень доволен запуском Алисы, первого голосового помощника на основе нейронных сетей, разработанного специально для российской аудитории. Алиса — это прекрасный пример того, как с помощью наших знаний в области искусственного интеллекта, распознавания голоса и синтеза речи можно создавать продукты, которые удивляют и радуют людей».

«Я очень доволен скоростью внедрения инноваций в нашем основном бизнесе. В третьем квартале мы запустили „Королёв“ — новый поисковый алгоритм на основе нейронных сетей, а также представили технологию Турбо, которая значительно ускоряет загрузку страниц на мобильных устройствах, — говорит Александр Шульгин, генеральный директор Яндекса в России. — Мы также продолжали инвестировать в наши бизнес-направления, в том числе в региональное развитие Яндекс.Такси и в сервисы объявлений».

Обзор ключевых консолидированных финансовых показателей за третий квартал и девять месяцев 2016 и 2017 годов:

Обзор структуры консолидированной выручки: