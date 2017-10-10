Денежные переводы между ВТБ и ВТБ24 стали бесплатными
10.10.2017, 16:12
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Группа ВТБ реализовала возможность осуществления денежных переводов между ВТБ и ВТБ24 без комиссии. Услуга доступна клиентам обоих банков во всех дистанционных каналах обслуживания: интернет- и мобильный банк и банкоматы.
Теперь в этих каналах клиенты могут бесплатно осуществлять переводы с карты на карту между ВТБ и ВТБ24, а также переводы по свободным реквизитам между двумя банками.
Теперь в этих каналах клиенты могут бесплатно осуществлять переводы с карты на карту между ВТБ и ВТБ24, а также переводы по свободным реквизитам между двумя банками.
Источник: ВТБ