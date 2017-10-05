ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В исследовании лизингового рынка за 1 полугодие 2017 года приняли участие 102 лизинговые компании, объём нового бизнеса которых, по нашим оценкам, составил около 95% всего рынка лизинга.

В 1 полугодии 2017 года объём лизингового бизнеса вырос более чем в 2 раза и достиг 427 млрд рублей. Поддержку рынку оказала реализация отложенного спроса, а также госпрограмм по субсидированию лизинга авто- и авиатранспорта. Кроме того, впервые с 2012 года позитивную динамику показал новый бизнес в ж/д сегменте. Масштабировались сегменты ж/д и авиатехники за счёт сделок оперлизинга, на который пришлось более четверти нового бизнеса. Во второй половине текущего года транспортные сегменты продолжат активно расти, что, согласно базовому прогнозу RAEX (Эксперт РА), позволит рынку достигнуть по итогам 2017 года рекордных 850 млрд рублей.

Объём нового бизнеса за 1 полугодие вырос на 55%, до 427 млрд рублей, что стало рекордным для первых 6 месяцев за всю историю лизингового рынка в России. Позитивное влияние на рынок оказывают реализация отложенного спроса по мере выхода российской экономики из острой фазы кризиса и реализация госпрограмм по поддержке льготного лизинга. Драйверами рынка в 1 полугодии 2017 года выступили, прежде всего, транспортные сегменты: авиационный, автомобильный и железнодорожный, прирост объёма нового бизнеса у которых составил 91, 38 и 77% соответственно. Рекордному объёму рынка поддержку также оказал рост в сегментах строительной техники (+58%) и водного транспорта (+225%). В целом по рынку в 1 полугодии 2017-го позитивную динамику показали 13 сегментов против 12 годом ранее.

Активизация оперлизинга, доля которого достигла на рынке 26% за 1 полугодие 2017 года, поддержала рост авиа- и ж/д сегментов. Прирост объёма нового бизнеса в сегменте аренды относительно 1 полугодия 2016 года составил 166%. При этом половина всех сделок аренды в 1 полугодии пришлась на лидера рынка, в структуре нового бизнеса которого оперлизинг занял 70% и был представлен арендой авиатехники. В целом по рынку сделки с авиатехникой формируют 71% оперативного лизинга, доля железнодорожной техники – 24%. В розничных сегментах оперлизинг по-прежнему остаётся невостребованным: доля аренды в новом бизнесе автотранспорта по итогам 6 месяцев 2017-го составила 2,5% против 3,3% годом ранее.

Несмотря на снижение доли автолизинга на рынке в 1 полугодии 2017 года, в абсолютном выражении сегмент за счёт реализации госпрограмм вырос на 38%. Доля лизинга автотранспорта по итогам 1 полугодия 2017 года сократилась c 40 до 35%, но тем не менее автолизинг остаётся крупнейшим сегментом рынка.