ОРЕАНДА-НОВОСТИ. RAEX (Эксперт РА) подтвердил рейтинг кредитоспособности Банка «Аверс» на уровне ruA+. По рейтингу сохранён стабильный прогноз.

Основными факторами, оказывающими позитивное влияние на рейтинговую оценку, выступили высокая вероятность поддержки банка со стороны собственников и приемлемый уровень рентабельности деятельности (ROE по прибыли после налогообложения по РСБУ составила 12,7% за период с 01.07.2016 по 01.07.2017). Положительное влияние на рейтинг оказали высокий уровень достаточности собственных средств (01.09.2017 Н1.0=23,4%; Н1.2=21,5%; Н1.1=21,5%) и устойчивости капитала к обесценению активов (на 01.09.2017 полное обесценение 23% остатка ссудной задолженности не привело бы к нарушению нормативов), а также высокое качество портфеля ссудной задолженности (на 01.09.2017 доля просроченной задолженности по кредитному портфелю ЮЛ и ИП составила менее 1%). Поддержку рейтингу оказали высокий уровень обеспеченности ссудного портфеля (на 01.09.2017 покрытие ссудного портфеля (без учёта МБК) обеспечением с учётом залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составило около 189%, без учета данных компонентов - около 98%) и приемлемое кредитное качество портфеля ценных бумаг, что обеспечивает банку доступ к источникам дополнительной ликвидности в рамках сделок РЕПО. Агентство позитивно оценивает хорошую сбалансированность активов и пассивов по срокам на краткосрочном (на 01.09.2017 Н2=78,6%; Н3=125,3%; покрытие привлеченных средств высоколиквидными активами - свыше 30%) и долгосрочном горизонтах (Н4=39,8% на 01.09.2017). Кроме того, аналитики агентства отмечают низкий уровень принимаемых банком валютных рисков и высокий уровень покрытия чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности.

Давление на рейтинговую оценку оказывает высокая доля кредитов юридическим лицам, имеющим отдельные признаки аффилированности с банком (при этом агентство отмечает, что существенная часть ссудной задолженности обеспечена гарантийными депозитами) в сочетании с высокой концентрацией ресурсной базы на связанных сторонах (на 01.09.2017 средства крупнейшей группы кредиторов формировали свыше 58% валовых пассивов банка). Сдерживают уровень рейтинга низкая отраслевая диверсификация кредитного портфеля ЮЛ и ИП, узкая география деятельности и ограниченные рыночные позиции.

ООО Банк «Аверс» (г. Казань, регистрационный номер 415) специализируется на кредитовании юридических лиц, МБК, инвестировании в ценные бумаги и является опорным банком и расчетным центром группы компаний «ТАИФ». Головной офис, 10 дополнительных офисов, 2 операционных офиса и 1 операционная касса вне кассового узла расположены на территории Республики Татарстан. На 01.09.2017 размер активов банка по РСБУ составил 130,7 млрд руб. (53-е место в рэнкинге по активам RAEX (Эксперт РА)), величина собственных средств - 21,8 млрд руб., прибыль после налогообложения за 8 месяцев 2017 года - 1,4 млрд руб.