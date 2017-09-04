ОРЕАНДА-НОВОСТИ. RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг кредитоспособности «ТМХС-Лизинг» на уровне ruВВ+. По рейтингу сохранён стабильный прогноз.

Ключевым фактором, оказывающим позитивное влияние на рейтинговую оценку, выступает высокая вероятность поддержки со стороны собственников в связи со значимостью компании в обеспечении деятельности финансово-промышленной группы «ЛокоТех». Положительно на рейтинговую оценку повлияли высокий уровень рентабельности активов и капитала (за период с 01.07.2016 по 01.07.2017 рентабельность активов составила 5,6%, капитала - 44,4% по РСБУ), отсутствие просроченной задолженности со стороны клиентов компании, а также приемлемая доля собственных средств в структуре источников финансирования деятельности (на 01.07.2017 собственные средства составляют 12% пассивов). Кроме того, аналитики агентства отмечают хороший уровень юридической проработанности лизинговых договоров и сотрудничество с надежными партнерами по страхованию предметов лизинга (все предметы лизинга застрахованы в компаниях с рейтингом надёжности не ниже ruAA от RAEX (Эксперт РА)).

Основным фактором, негативно влияющим на рейтинг кредитоспособности, выступает крайне узкая специализация компании: на 01.07.2017 лизинговый портфель компании полностью формирует лизинг железнодорожной техники; доля крупнейшего лизингополучателя составляет 86,3% лизингового портфеля. Давление на рейтинговую оценку оказали невысокий уровень полученных авансов при заключении лизинговых сделок (средний за период с 01.07.2016 по 01.07.2017 размер аванса в новом бизнесе составляет 12,6%) и несоответствие уровня организации системы риск-менеджмента наилучшим практикам (в структуре компании не выделено подразделение по управлению рисками). Аналитики агентства также отмечают высокий уровень концентрации активов, приходящихся на аффилированные стороны. Кроме того, для компании характерна неоптимальная структура собственных средств (нераспределенная прибыль формирует 81,3% капитала 01.07.2017), отсутствие отчетности подготовленной в соответствии с международными стандартами и невысокие конкурентные позиции (компания занимает 39-е место в рэнкинге по объему лизингового портфеля по итогам 2016 года).

ООО «ТМХС-Лизинг» (г. Москва) является специализированной компанией, предоставляющей в операционный и финансовый лизинг подвижной состав, локомотиворемонтное оборудование. Показатели деятельности компании «ТМХС-Лизинг» соответствуют 39-му месту по объёму лизингового портфеля в рэнкинге крупнейших лизинговых компаний РФ по версии RAEX (Эксперт РА) по итогам 2016 года. Объем портфеля на 01.07.2017 составил 4,7 млрд руб., объем нового бизнеса за 1 полугодие 2017 года составил 166 млн руб., полученные лизинговые и арендные платежи за 1 полугодие 2017 года - 449,3 млн руб.