ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг надёжности страховой компании "АльфаСтрахование" на уровне ruAA. Прогноз по рейтингу - стабильный.

Положительное влияние на рейтинговую оценку компании оказывают невысокие значения коэффициента убыточности-нетто и комбинированного коэффициента убыточности-нетто (51,0% и 94,0% за 1 полугодие 2017 года), невысокие показатели доли расходов на ведение дела во взносах-нетто (38,9% за 1 полугодие 2017 года), высокие показатели рентабельности активов (4,0% за 1 полугодие 2017 года) и собственных средств (19,8% за полугодие 2017 года). Значительную поддержку уровню рейтинга оказывают высокие рыночные позиции компании: по итогам 1 полугодия 2017 года рыночная доля компании составила 5,1%.

Кроме этого, в числе позитивных факторов отмечены высокая надёжность перестраховочной защиты, высокая диверсификация страхового портфеля (доля крупнейшего вида - ОСАГО - составила 20,5% за 1 полугодие 2017 года) и географии деятельности (на крупнейший субъект - г. Москву - приходилось 58,0% страховых взносов за 1 полугодие 2017 года).

"Доля высоколиквидных вложений в объекты с рейтингами RAEX (Эксперт РА) уровня ruBBB и выше или сопоставимыми рейтингами других агентств составила 57,2% активов на 30.06.2017, что говорит о достаточно высоком качестве активов страховщика. Одновременно Агентство отмечает высокие показатели коэффициентов текущей ликвидности и уточненной страховой ликвидности-нетто (1,26 и 1,08 на 30.06.2017)",- поясняет младший директор по страховым и инвестиционным рейтингам RAEX (Эксперт РА) Екатерина Зуйкова.

Ограничивают рейтинговую оценку отсутствие у компании стабильно высокого, по методологии Агентства, запаса капитала сверх минимальных нормативных требований. Так, по итогам 1 полугодия 2017 года компания нарастила объём собственных средств, что отразилось на показателе отклонения фактического размера маржи платёжеспособности от нормативного уровня: 30,6% на 30.06.2017 против 3,0% на 31.12.2016. Скорректированный на величину выданных займов показатель отклонения маржи платёжеспособности, рассчитываемый по методологии Агентства, также продемонстрировал рост и составил 12,1% на 30.06.2017 (-16,3% на 31.12.2016). Однако, Агентство отмечает, что в рамках управления ликвидностью компанией был привлечён краткосрочный займ.

Среди факторов, оказывающих давление на рейтинг, Агентство выделяет высокие показатели комбинированного коэффициента убыточности-нетто и невысокую рентабельность активов по МСФО (соответственно 97,2% и 3,7% за 2016 год), умеренно высокое согласно методологии Агентства отношение кредиторской задолженности и прочих обязательств к активам (8,2% на 30.06.2017) и высокую долю отказов в выплате страхового возмещения по страхованию от несчастных случаев и болезней (21,1% за 1 полугодие 2017 года), связанную с большим числом заявлений по нестраховым случаям.

Компания является универсальным страховщиком федерального уровня. Превалирующие доли в страховом портфеле занимают страхование автокаско, ОСАГО и ДМС. По данным Банка России, по итогам 1 полугодия 2017 года ОАО "АльфаСтрахование" заняло 7 место по объёму собранной премии, 5 место по страхованию автокаско, 5 место по ОСАГО, 3 место по ДМС. По данным RAEX (Эксперт РА), на 30.06.2017 активы страховщика составили 75,2 млрд рублей, собственные средства - 14,4 млрд рублей, уставный капитал - 5 млрд рублей. За 1 полугодие 2017 года компания собрала 33,1 млрд рублей страховой премии.