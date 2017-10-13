ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании «Автокомбинат №12» на уровне ruB со стабильным прогнозом и отозвало его в связи с истечением срока действия рейтинга.

Деятельность ПАО «Автокомбинат №12» сконцентрирована на сдаче в аренду помещений и парковочных мест на территории бывшей промзоны «Воронцово». Все площади по состоянию на начало августа 2017 года сданы в аренду, ключевыми клиентами компании являются техцентры и автосервисы. Структура выручки характеризуется достаточной степенью диверсификации - доля крупнейшего контрагента в структуре выручки за последние 4 квартала, завершившихся 30.06.2017, не превышает 20%.

Ключевым фактором, оказавшим давление на уровень рейтинга, является повышенный валютный риск. По единственному кредиту от ПАО «МИнБанк» погашение процентных выплат осуществляется в российских рублях, однако платежи по телу долга номинированы в долларах США, при этом вся выручка номинирована в российских рублях. Существующие валютные риски усиливаются неопределённостью в отношении динамики курса доллара США по отношению к российскому рублю, в результате ослабления которого выплаты по телу долга на горизонте 18 месяцев с последней отчётной даты могут возрасти. Степень диверсификации пассивов также оценивается как низкая - доля кредитора в структуре пассивов на 30.06.2017 составила 59%.

По состоянию на 30.06.2017 ожидаемое значение операционного денежного потока на горизонте следующих 18 месяцев составит 270 млн руб., объём денежных средств, скорректированных на их кредитное качество, - 59 млн руб., при этом выплаты по процентам и телу долга на аналогичном горизонте составят 266 млн руб. и 82 млн руб. соответственно. В результате, коэффициент прогнозной ликвидности на 30.06.2017 составил 1,1.

Показатели текущей и общей долговой нагрузки оцениваются как умеренно высокие. Отношение выплат по процентам в течение следующих 12 месяцев с 30.06.2017 к EBITDA за период 30.06.2016-30.06.2017 составило 0,8, выплат по телу долга на сопоставимом горизонте к EBITDA за аналогичный период - 3,3. При расчете показателей долговой нагрузки агентство также учло потенциальные выплаты по поручительству в размере 22 млн руб. С учетом него показатель «долг/EBITDA» на 30.06.2017 составил 9,7, отношение операционного денежного потока к долгу - 45%, показатель «FFO/долг» - 26%.

В рамках расчёта показателя «стрессовой» ликвидности, активы компании были скорректированы на их кредитное качество. В результате активы, применяемые к расчету показателя, на 30.06.2017 составили 489 млн руб., обязательства по балансу на ту же дату - 956 млн руб., дополнительно агентство учло поручительство за третье лицо в размере 22 млн руб. Коэффициент «стрессовой» ликвидности составил 0,5, что оказывает сдерживающее влияние на уровень рейтинга.

Финансовый результат компании за период 30.06.2016-30.06.2017, очищенный от курсовых переоценок, является отрицательным, в результате чего показатели рентабельности за соответствующий период оцениваются агентством как невысокие.

В числе факторов блока корпоративных рисков, оказывающих сдерживающее влияние на уровень рейтинга, агентство отмечает низкое качество риск-менеджмента и стратегического планирования, невысокий уровень качества корпоративного управления, а также недостаточный уровень информационной прозрачности.

По данным отчетности ПАО «Автокомбинат №12» по стандартам РСБУ активы компании на 30.06.2017 составили 1,1 млрд руб., собственный капитал - 180 млн руб. Выручка компании за период 30.06.2016-30.06.2017 составила 167 млн руб., чистая прибыль за аналогичный период - 37 млн руб.