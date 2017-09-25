ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг надёжности ГСК «Югория» на уровне ruBB+. Прогноз по рейтингу - стабильный.

Позитивное влияние на уровень рейтинга оказывают низкая доля расходов на ведение дела во взносах-нетто (37,3% за 1 полугодие 2017 года), высокое значение коэффициента уточненной страховой ликвидности-нетто (0,99 на 30.06.2017), невысокое отношение кредиторской задолженности и прочих обязательств к валюте баланса (5,8% на 30.06.2017), высокая географическая диверсификация страхового портфеля (за 1 полугодие 2017 года доля крупнейшего региона - Ханты-Мансийского автономного округа - во взносах компании составила 21,2%), невысокая величина комиссионного вознаграждения агентам (13,9% за 1 полугодие 2017 года) и низкая зависимость от крупнейших клиентов (доля 5 крупнейших клиентов во взносах за 2016 год составила 1,4%). Кроме этого, в качестве существенного позитивного фактора отмечается поддержка со стороны собственника компании, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Компания занимает высокие рыночные позиции на страховом рынке (21 место по взносам за 1 полугодие 2017 года по данным Банка России)».

«Доля высоколиквидных объектов с рейтингами уровня ruBBB RAEX (Эксперт РА) и выше составила 50,8% от совокупных активов на 30.06.2017, что свидетельствует об умеренно высоком качестве активов компании. Однако существенную долю активов компании (14,2% на 30.06.2017) составляет отложенный налоговый актив, который не может быть зачтен в течение ближайшего года. Это оказывает значительное негативное влияние на рассчитываемый Агентством по собственной методологии показатель отклонения маржи платежеспособности, скорректированной на величину неликвидных активов, от нормативного значения (-84,0% на 30.06.2017). Отрицательное значение этого показателя оказывает существенное давление на рейтинговую оценку», - поясняет аналитик по страховым и инвестиционным рейтингам RAEX (Эксперт РА) Екатерина Корешкова.

Также негативное влияние на рейтинговую оценку оказывают низкая диверсификация страхового портфеля (за 1 полугодие 2017 года доля ОСАГО во взносах составила 64,5%), высокое отношение заемных средств к собственным (26,3% на 30.06.2017), низкое значение коэффициента текущей ликвидности (0,99 на 30.06.2017), низкие показатели рентабельности инвестированного капитала (0,3% за 1 полугодие 2017 года), высокая доля отказов в выплате страхового возмещения по ДМС (3,8% за 1 полугодие 2017 года), а также крайне высокие темпы прироста взносов, приходящиеся в основном на ОСАГО (за 1 полугодие 2017 года компания собрала на 35,7% страховой премии больше, чем за 1 полугодие 2016 года).

Компания специализируется на предоставлении услуг по ОСАГО и страхованию автокаско. По данным Банка России, по итогам 1 полугодия 2017 года АО «ГСК «Югория» заняло 21 место по объему собранной премии, 9 место по ОСАГО и 12 место по страхованию автокаско. По данным RAEX (Эксперт РА), на 30.06.2017 активы страховщика составили 11 715 млн рублей, собственные средства - 2 372 млн рублей, уставный капитал - 3 406 млн рублей. По данным за 1 полугодие 2017 года компания собрала 4 454 млн рублей страховых взносов.