ОРЕАНДА-НОВОСТИ. RAEX (Эксперт РА) понизил рейтинг кредитоспособности Банка «Прайм Финанс» до уровня ruССС и отозвал его в связи с отказом от актуализации. Перед отзывом по рейтингу был установлен негативный прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruВ с негативным прогнозом.

Снижение рейтинга обусловлено неопределённостью относительно дальнейшей операционной эффективности бизнес-модели банка (убыток после налогообложения за 1 полугодие 2017 года составил 20,9 млн руб.) и стратегии его развития в условиях агрессивной политики привлечения средств физических лиц (прирост средств ФЛ, включая ИП, за 1 полугодие 2017 года составил 136%). Негативный прогноз по рейтингу продиктован ухудшением качества ссудной задолженности ЮЛ и ИП (доля просроченной задолженности в корпоративном портфеле увеличилась с 2,8% на 01.04.17 до 5,2% на 01.08.17) при агрессивном росте кредитного портфеля (43% за период с 01.04.17 по 01.08.17), а также сохранением повышенного уровня операционных и регулятивные рисков, связанных с поддержанием крайне высокой доли денежных средств (17,5% валовых активов на 01.08.17). Кроме того, давление на рейтинг продолжают оказывать высокий уровень концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска (крупнейший кредитный риск составляет 5,7% на 01.08.17) и слабые конкурентные позиции на российском банковском рынке.

Позитивно на уровне рейтинга отражаются высокий уровень нормативов достаточности собственных средств (Н1.0 = 23% на 01.08.17) в сочетании с устойчивостью капитала к реализации кредитных рисков (по состоянию на 01.08.17 полное обесценение до 13,8% остатка ссудной задолженности при сохранении текущего качества активов под риском не приведет к нарушению нормативов), а также низкий уровень принимаемых валютных рисков (максимальная ОВП по одной валюте составила около 1% капитала на 01.08.17).

Банк «Прайм Финанс» (АО) (г. Санкт-Петербург, регистрационный номер 2758) специализируется на кредитовании юридических лиц, а также на расчетно-кассовом обслуживании некредитных организаций. Банк представлен головным и двумя дополнительными офисами в г. Санкт-Петербурге, а также филиалом в г. Москве. На 01.08. 17 величина активов по РСБУ составила 2 млрд руб. (404-е место в рэнкинге RAEX (Эксперта РА)), размер собственных средств - 462,8 млн руб. Убыток после налогообложения за I полугодие 2017 года - 20,9 млн руб.



Рейтинг кредитоспособности впервые был присвоен объекту рейтинга 06.09.2013. Предыдущий релиз о рейтинговом действии в отношении объекта рейтинга был опубликован 04.05.2017. Рейтинговый комитет в отношении публикуемого рейтингового действия был проведен 06.09.2017. Кредитный рейтинг был инициирован объектом рейтинга (с рейтингуемым лицом заключён договор об осуществлении рейтинговых действий), объект рейтинга принимал участие в присвоении рейтинга. Агентство в течение последних 12 месяцев не оказывало рейтингуемому лицу дополнительные (отличные от присвоения и мониторинга (поддержания) присвоенного кредитного рейтинга) услуги. Рейтинг присвоен по национальной шкале и является долгосрочным. Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию, включая информацию, полученную от третьих лиц и из публичных (общедоступных) источников, относящуюся к объекту рейтинга, которая находится в распоряжении Агентства, достоверность и качество которой, по мнению Агентства, являются надлежащими. Информация, используемая Агентством, является достаточной для применения методологии.