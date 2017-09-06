ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) присвоило рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании «ОДАС Сколково» на уровне ruBBB+. По рейтингу установлен стабильный прогноз.

Позитивное влияние на рейтинг компании оказывает отсутствие долговой нагрузки. В пассивах «ОДАС Сколково» на 30.06.2017 22% занимает капитал, большая часть пассивов состоит из кредиторской задолженности - 77%. Привлечения долговой нагрузки не требуется, расходы по созданию инфраструктуры инновационного центра «Сколково» покрываются за счет безвозмездной помощи от акционера - Фонда «Сколково». Бизнес-модель также не предполагает объемных инвестиционных затрат. Доходы компании формируются в основном от сдачи имущества в аренду и за счёт управления проектами. Однако, в связи со спецификой деятельности компании, их не хватает для покрытия расходов от операционной деятельности. За 2016 год выручка составила 539 млн руб., себестоимость продаж - 1 млрд руб.

Среди позитивных факторов выделен высокий уровень прогнозной ликвидности. Свободный денежный поток за следующие 18 месяцев, начиная с 30.06.2017, без учёта субсидий от фонда «Сколково» составляет 445 млн руб. (с учётом отрицательного потока в 2017 году и выхода на положительный поток в 2018 году), имеющийся на балансе компании объёмом дисконтированных денежных средств - 351 млн руб. В ближайшие 18 месяцев компания не планирует привлекать долговое финансирования и осуществлять инвестиционные затраты. По итогам 2017 года прогнозируется отрицательный свободный денежный поток (-583 млн рублей) до получения субсидий от фонда «Сколково» и переход его к положительным значениям в 2018 году (736 млн рублей) за счёт значительного роста поступлений от арендаторов и партнёров (с 541 млн рублей в 2017 до 1393 млн рублей).

Деятельность компании контролируется фондом «Сколково», в структуре которого действуют попечительский совет, совет Фонда, правление. Деятельность органов управления регламентирована.

В качестве позитивного фактора аналитиками агентства выделен умеренно высокий уровень информационной прозрачности. Информация о компании, а также финансовая отчетность размещены на сайте компании.

Также позитивное влияние на рейтинг оказывают высокий уровень стратегического обеспечения и организации риск-менеджмента. У компании диверсифицированная структура выручки и себестоимости. По итогам 2016 года доля крупнейшего контрагента в структуре выручки - 29%, в структуре себестоимости - 22%. Деятельность компании характеризуется умеренно низким уровнем валютных рисков по сравнению с капиталом.

«К ключевым факторам, оказавшим положительное влияние на рейтинговую оценку, относится высокая вероятность поддержки со стороны собственника, а также государства. Единственным собственником компании является Фонд «Сколково», который принадлежит государству. С момента основания компания является убыточной в силу специфики деятельности по созданию инфраструктуры ИЦ «Сколково», но ежегодно получает финансовую помощь со стороны Фонда «Сколково», который в свою очередь финансируется в рамках реализации Государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика». Так, по итогам 2014, 2015 и 2016 годов «ОДАС Сколково» получила от акционера 293 млн руб., 618 млн руб. и 1 млрд руб. субсидий соответственно, финансовая помощь по итогам 2017 года составит не менее 1,1 млрд руб. Помимо финансовой помощи от акционера, агентство выделяет высокую вероятность административной поддержки со стороны государства», - отмечает ведущий аналитик по корпоративным рейтингам RAEX (Эксперт РА) Анатолий Назарук.

Сдерживающее влияние на рейтинг компании оказала начальная стадия реализации проектов. По итогам 2016 года реализовано около 20% программы строительства «ОДАС Сколково». По одному из планируемых проектов у компании возникнет обязательство после сдачи в эксплуатацию объектов платить инвестору оговоренную арендную плату (средства на это планируется получать за счёт сдачи в аренду этих объектов), а затем выкупить построенные объекты. Срок выкупа - 2024 или 2025 годы, совокупная величина обязательства - более 4,84 млрд руб. При этом компания с момента её государственной регистрации является убыточной. Чистый убыток по итогам 2016 года - 876 млн руб., по итогам 2015 - 657 млн руб. Согласно финансовой модели «ОДАС Сколково», накопленных денежных средств может быть недостаточно для самостоятельного выкупа объектов компанией. Обязательства компании в рамках реализации проекта обеспечиваются поручительством со стороны Фонда «Сколково» в размере около 6,37 млрд руб.

Среди сдерживающих факторов аналитиками агентства выделены низкие показатели ликвидности, посчитанные с учетом прогнозного влияния на баланс компании активов и обязательств по одному из новых проектов. При расчете коэффициентов ликвидности активы компании корректировались на качество. На 30.06.2017 значение показателя текущей ликвидности - 0,12, «стрессовой» ликвидности - 0,42.