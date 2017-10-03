ФАО и Всемирный банк запустили проект стоимостью 36 млн. долл. США по расширению борьбы с голодом в Йемене
03.10.2017, 22:06
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Всемирный банк и ФАО запустили проект стоимостью 36 млн. долл. США, направленный на оказание немедленной поддержки более 630 000 бедных и не обеспеченных продовольствием людей в Йемене, более 30 процентов из которых составляют женщины, а также на укрепление долгосрочной устойчивости сельского хозяйства в раздираемой конфликтами стране.
Грант выделен под трёхлетний проект по восстановлению хозяйств мелких сельхозпроизводителей (Smallholder Agricultural Production Restoration and Enhancement Project (SAPREP) в рамках Глобальной программы по сельскому хозяйству и продовольственной безопасности Всемирного банка (GAFSP).
Учитывая тот факт, что, по оценкам, 17 миллионов человек столкнулись с чрезвычайным или кризисным уровнем продовольственной безопасности, Йемен в настоящее время переживает самый тяжёлый гуманитарный кризис в мире. Продолжающийся конфликт серьёзно повлиял на сельскохозяйственный сектор и оказал разрушительное воздействие на продовольственную безопасность, питание и средства к существованию йеменцев.
Грант позволит ФАО поддерживать приоритетные проекты, например, в области обеспечения продовольственной безопасности и восстановления водных ресурсов, что приведёт к увеличению производства, доходов и улучшению питания мелких фермеров, а также в сфере наращивания потенциала заинтересованных сторон, участвующих в различных проектах, связанных с целевым назначением гранта. Целевые районы включают 21 из наименее обеспеченных продовольствием районов в стране, причём основное внимание будет уделено безземельным фермерам, у которых отмечается дефицит или отсутствие домашних животных, мелким фермерам и домашним хозяйствам, возглавляемым женщинами, а также затронутым конфликтом.
"Этот проект окажет сильную гуманитарную поддержку Йемену, поскольку он предоставит как чрезвычайную помощь, так и помощь в укреплении устойчивости уязвимого населения Йемена", - сказал Абдессалам Ульд Ахмед, заместитель Генерального директора ФАО и региональный представитель по Ближнему Востоку и Северной Африке. - Поскольку сельское хозяйство является одним из важнейших секторов экономики в Йемене, оживление сельскохозяйственной деятельности приведёт к увеличению доступа людей к продовольствию, а также к деятельности, приносящей доход, что означает улучшение продовольственной безопасности".
"Но проект также выходит за рамки срочной гуманитарной помощи, - добавил Ульд Ахмед. - Этот проект укрепит возможности Фонда социального развития Йемена, государственных учреждений и местных НПО по восстановлению потенциала йеменских фермеров, которые потеряли средства к существованию из-за продолжающегося конфликта, а также обеспечит им жизненно важный доступ к своим средствам к существованию на протяжении многих лет".
"Грант Всемирного банка, который ФАО получила в Йемене, на протяжении долгого времени позволит нам оказывать помощь в обеспечении устойчивых сельскохозяйственных решений - в содействии развитию сельских районов, обеспечении продовольственной безопасности, восстановлении инфраструктуры в сфере водоснабжения и совершенствовании механизма наращивания потенциала в стране, где миллионы людей страдают от отсутствия продовольственной безопасности , - сказал Салах Эль-Хадж Хассан, представитель ФАО в Йемене.
"Реализация проекта также позволит ФАО опираться на опыт предыдущих проектов, в особенности тех, которые позволяют женщинам более активно участвовать в разрешении конфликтов, - добавил он. - Учитывая продолжающиеся военные действия в Йемене, этот проект может также способствовать обеспечению стабильности в стране".
В настоящее время ФАО работает в 13 мухафазах в Йемене, включая все мухафазы, в которых находится самое большое количество не обеспеченных продовольствием домашних хозяйств. В 2017 году ФАО планирует оказать поддержку более 3 миллионам людей, страдающим от отсутствия продовольственной и нутриционной безопасности, в наиболее пострадавших мухафазах в Йемене и уже вакцинировала более одного миллиона скота.
Грант выделен под трёхлетний проект по восстановлению хозяйств мелких сельхозпроизводителей (Smallholder Agricultural Production Restoration and Enhancement Project (SAPREP) в рамках Глобальной программы по сельскому хозяйству и продовольственной безопасности Всемирного банка (GAFSP).
Учитывая тот факт, что, по оценкам, 17 миллионов человек столкнулись с чрезвычайным или кризисным уровнем продовольственной безопасности, Йемен в настоящее время переживает самый тяжёлый гуманитарный кризис в мире. Продолжающийся конфликт серьёзно повлиял на сельскохозяйственный сектор и оказал разрушительное воздействие на продовольственную безопасность, питание и средства к существованию йеменцев.
Грант позволит ФАО поддерживать приоритетные проекты, например, в области обеспечения продовольственной безопасности и восстановления водных ресурсов, что приведёт к увеличению производства, доходов и улучшению питания мелких фермеров, а также в сфере наращивания потенциала заинтересованных сторон, участвующих в различных проектах, связанных с целевым назначением гранта. Целевые районы включают 21 из наименее обеспеченных продовольствием районов в стране, причём основное внимание будет уделено безземельным фермерам, у которых отмечается дефицит или отсутствие домашних животных, мелким фермерам и домашним хозяйствам, возглавляемым женщинами, а также затронутым конфликтом.
"Этот проект окажет сильную гуманитарную поддержку Йемену, поскольку он предоставит как чрезвычайную помощь, так и помощь в укреплении устойчивости уязвимого населения Йемена", - сказал Абдессалам Ульд Ахмед, заместитель Генерального директора ФАО и региональный представитель по Ближнему Востоку и Северной Африке. - Поскольку сельское хозяйство является одним из важнейших секторов экономики в Йемене, оживление сельскохозяйственной деятельности приведёт к увеличению доступа людей к продовольствию, а также к деятельности, приносящей доход, что означает улучшение продовольственной безопасности".
"Но проект также выходит за рамки срочной гуманитарной помощи, - добавил Ульд Ахмед. - Этот проект укрепит возможности Фонда социального развития Йемена, государственных учреждений и местных НПО по восстановлению потенциала йеменских фермеров, которые потеряли средства к существованию из-за продолжающегося конфликта, а также обеспечит им жизненно важный доступ к своим средствам к существованию на протяжении многих лет".
"Грант Всемирного банка, который ФАО получила в Йемене, на протяжении долгого времени позволит нам оказывать помощь в обеспечении устойчивых сельскохозяйственных решений - в содействии развитию сельских районов, обеспечении продовольственной безопасности, восстановлении инфраструктуры в сфере водоснабжения и совершенствовании механизма наращивания потенциала в стране, где миллионы людей страдают от отсутствия продовольственной безопасности , - сказал Салах Эль-Хадж Хассан, представитель ФАО в Йемене.
"Реализация проекта также позволит ФАО опираться на опыт предыдущих проектов, в особенности тех, которые позволяют женщинам более активно участвовать в разрешении конфликтов, - добавил он. - Учитывая продолжающиеся военные действия в Йемене, этот проект может также способствовать обеспечению стабильности в стране".
В настоящее время ФАО работает в 13 мухафазах в Йемене, включая все мухафазы, в которых находится самое большое количество не обеспеченных продовольствием домашних хозяйств. В 2017 году ФАО планирует оказать поддержку более 3 миллионам людей, страдающим от отсутствия продовольственной и нутриционной безопасности, в наиболее пострадавших мухафазах в Йемене и уже вакцинировала более одного миллиона скота.
Источник: ФАО