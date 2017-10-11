ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Fitch Ratings отмечает, что количество банков в России может уменьшиться вдвое в ближайшие четыре года, по мере того как расчистка сектора и усиление конкуренции будут обусловливать консолидацию и бегство к качеству. Использование нового механизма санации для спасения крупных банков может в некоторых случаях снизить риски для старших кредиторов, однако более значительное доминирование государственных кредитных организаций может усилить зависимость сектора от государства с учётом регулярных потребностей большинства госбанков в поддержке.

С начала расчистки в 2013 г. и по 1 сентября текущего года лицензий лишились 346 банков, 35 банков прошли процедуру санации. Мы ожидаем продолжения выявления проблемных банков, что вкупе с неопределённостью относительно того, будет ли к ним применяться ликвидация или какая-либо форма участия кредиторов в спасении (bail-in), создаёт предпосылки для бегства вкладчиков к качеству, что в свою очередь может послужить причиной дальнейшего ухода банков с рынка или их консолидации. Средний размер "дыры" у крупнейших проблемных банков составляет 6-7х основных капиталов, что свидетельствует о застойных проблемах, не решённых в рамках предыдущих проверок со стороны Центрального банка России ("ЦБ РФ"). Такие проблемы, как правило, являются результатом агрессивного роста за счёт приобретений (включая санации банков посредством ранее применявшегося механизма санации) или кредитования связанных сторон.

Недавние случаи с Открытием и Бинбанком не являются свидетельством системного кризиса, поскольку на них в сумме приходилось лишь 5% рынка, и риск распространения неблагоприятных последствий является ограниченным. Расчистка нацелена на более слабые частные банки, на которые приходится около четверти активов сектора. Финансово сильные банки и банки, получающие поддержку от государства, на которые приходится около 75% активов сектора, не испытывают прямого воздействия от проводимых мер.

Новый механизм санации проблемных банков, введённый в этом году, представляется более эффективным, чем предыдущий. Согласно новой схеме, фонд консолидации ЦБ РФ приобретает проблемные банки и проводит их рекапитализацию таким образом, чтобы они сразу выполняли все регулятивные требования, что должно привлечь более сильных покупателей, в отличие от старого механизма, когда нередко покупателями выступали слабые банки. Это было обусловлено тем, что санируемые банки не должны были соблюдать нормативы в период восстановления капитала за счёт прибыли, обеспечиваемой дешёвым фондированием от ЦБ РФ, позволяя банкам-санаторам переводить в них свои токсичные активы, что в конечном итоге приводило к дополнительным расходам на санацию.

Хотя мы ожидаем, что число банков может сократиться до 300 по сравнению с почти 600, по нашему мнению, около 50 банков было бы достаточно для обслуживания российской экономики. В то же время ЦБ РФ не хочет, чтобы слишком много мелких банков были вытеснены из бизнеса, и вводит базовую лицензию с более мягкими регулятивными требованиями для кредитных организаций с капиталом менее 1 млрд. руб. Мы ожидаем, что почти половина российских банков перейдут на базовую лицензию. Системные риски, обусловленные более мягким регулированием, являются ограниченными, поскольку на эти банки приходится менее 2% активов сектора. Кроме того, базовая лицензия ограничивает международные операции, что поможет препятствовать оттоку капитала из страны.

Доля государственных банков увеличивается, что без усиления надзора за ними и их функций риск менеджмента может привести к росту рисков для сектора. Большинство государственных банков, кроме Сбербанка, который является заметным исключением, зависят от регулярной государственной поддержки. Со времени кризиса 2008 г. власти им предоставили или заложили в бюджет поддержку капиталом на сумму около 2 трлн. руб., и это помимо расходов в размере 2,7 трлн. руб. на санацию или выплату компенсаций вкладчикам обанкротившихся/санированных частных кредитных организаций.