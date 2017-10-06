ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня в рамках VII Петербургского международного газового форума член Правления, начальник Департамента ПАО «Газпром» Олег Аксютин и Генеральный директор ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» (Фонд содействия инновациям) Сергей Поляков подписали Соглашение о научно-техническом сотрудничестве и партнёрстве.

Взаимодействие «Газпрома» и Фонда будет направлено на поддержку малых предприятий, занимающихся разработкой инновационной продукции по технологическим приоритетам компании. В частности, по технологиям поиска и разведки месторождений углеводородов, добычи, переработки, реализации и использования газа, а также технологиям, направленным на повышение эффективности хранения и транспортировки газа.

В соответствии с документом, «Газпром» обеспечит консультационную поддержку проводимых научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, примет участие в реализации действующих и в формировании новых программ Фонда. В свою очередь Фонд будет содействовать осуществлению приоритетных для «Газпрома» инновационных проектов и вовлечению высокотехнологичных малых инновационных предприятий в конкурентную среду поставщиков компании.



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