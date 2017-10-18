ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Совет директоров ПАО "Газпром" утвердил инвестиционную программу, бюджет (финансовый план) и программу оптимизации (сокращения) затрат на 2017 год в новых редакциях.

Основные показатели инвестиционной программы не изменились по сравнению с вариантом, одобренным Правлением ПАО "Газпром" в сентябре текущего года.

В соответствии с инвестиционной программой на 2017 год в новой редакции, общий объём освоения инвестиций составит 1 трлн 128,576 млрд руб. — на 217,341 млрд руб. больше по сравнению с инвестиционной программой, утверждённой в декабре 2016 года. В том числе на проекты капитального строительства выделено 738,538 млрд руб. (рост на 112,518 млрд руб.), на приобретение в собственность ПАО "Газпром" внеоборотных активов — 11,310 млрд руб. (рост на 11,185 млрд руб.). Объём долгосрочных финансовых вложений — 378,728 млрд руб. (рост на 93,637 млрд руб.).

Принятый финансовый план обеспечит покрытие обязательств ПАО "Газпром" без дефицита, в полном объёме.

Программа оптимизации (сокращения) затрат на 2017 год в новой редакции предусматривает мероприятия, направленные на оптимизацию (сокращение) затрат, общий эффект от которых должен составить 15,4 млрд руб.